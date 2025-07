Forza Italia apre casa a Trinitapoli: «Una sede viva per una politica inclusiva»

Trinitapoli guarda al futuro con entusiasmo e concretezza. È stata inaugurata ieri sera, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e cittadini, la nuova sede cittadina di Forza Italia, destinata a diventare fulcro di confronto, proposte e partecipazione attiva. «È stata una serata di festa, condivisione e impegno per il futuro della nostra comunità», ha commentato Vito Musciolà, segretario cittadino di Forza Italia – Trinitapoli, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale l’evento. «Un segno tangibile – ha aggiunto – di quanto ci sia bisogno di una politica viva, concreta e radicata sul territorio».

All’inaugurazione hanno partecipato, portando il loro saluto e contributo, l’on. Giandiego Gatta, il sen. Dario Damiani (in collegamento video per impegni improrogabili), il consigliere regionale Giuseppe Tupputi e la coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Beatrice De Donato. Tutti hanno sottolineato l’importanza di avere una sede come luogo realmente operativo, aperto alle istanze dei cittadini e capace di trasformare idee in progetti. L’on. Gatta ha richiamato il valore dell’ascolto e del dialogo, ricordando che la politica deve essere strumento di costruzione e mai di chiusura: «Le porte del nostro partito devono restare sempre aperte a chi vuole contribuire, specie sui temi centrali per il territorio come l’agricoltura, che seguirò personalmente con attenzione».

Dal canto suo, la prof.ssa De Donato, intervenuta personalmente nonostante la distanza, ha ribadito il valore dell’unità tra uomini e donne nella politica del fare, portando anche l’abbraccio del coordinatore regionale Mauro D’Attis, colpito da un grave lutto familiare. Con un richiamo al mito di Ulisse, ha invitato a saper ignorare le provocazioni sterili che distraggono dagli obiettivi concreti. Il consigliere regionale Tupputi ha rimarcato che Forza Italia non dovrà mai trasformarsi in uno strumento personale, ma restare «una casa comune, salda nei suoi valori». La nuova sede, ha spiegato, sarà il luogo dove si riunirà la segreteria cittadina, democraticamente eletta e pienamente legittimata a definire le scelte politiche del partito sul territorio.

Musciolà, infine, ha lanciato un messaggio chiaro: «Siamo davvero il nuovo che avanza. Questa sede sarà la casa di tutti coloro che credono in una politica fatta da persone normali, perbene, che vogliono mettersi in gioco con umiltà e spirito di servizio. Sarà la cassa di risonanza di idee e proposte concrete per Trinitapoli, a partire dalle nostre vocazioni come l’agricoltura. Abbiamo scelto di ripartire insieme, con entusiasmo e visione. La nostra sfida continua». L’inaugurazione si è chiusa in un clima di entusiasmo e fiducia, alimentato anche dalla presenza di delegazioni di forzisti e liste civiche provenienti da Trani, Andria, Canosa, Barletta e Margherita di Savoia, a testimonianza di una rete sempre più ampia e radicata sul territorio.