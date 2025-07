Manfredonia – San Giovanni Rotondo, 12 luglio 2025. Un grave incidente si è verificato poco fa lungo la Strada Provinciale 58 “Manfredonia-Le Matine”, in agro di San Giovanni Rotondo. Secondo le prime informazioni, lo scontro ha coinvolto un’ambulanza e un’autovettura.

A seguito dell’impatto, alcune persone risultano incastrate all’interno dei mezzi.

Risulta deceduto l’autista della FIAT 500, è l’ex amministratore comunale di San Giovanni Rotondo, avvocato Antonio Squarcella.

Feriti la moglie e la figlia a bordo dell’autovettura. Ferite le 3 persone dell’ambulanza, postazione di Mattinata.

Da raccolta dati, la FIAT 500 usciva da una stradina mentre un’ambulanza in codice rosso proveniente da Mattinata per Casa Sollievo era in transito lungo la Strada Provinciale.

Sul posto è stato immediatamente attivato l’elisoccorso, attualmente in arrivo per prestare assistenza e favorire il trasporto urgente dei feriti più gravi. Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora note con precisione.

I soccorsi sono in corso e le forze dell’ordine stanno raggiungendo il luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica dello scontro e gestire la viabilità nella zona.

Seguiranno aggiornamenti.

