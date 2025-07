Manfredonia – San Giovanni Rotondo, 12 luglio 2025. Un grave incidente si è verificato poco fa lungo la Strada Provinciale 58 “Manfredonia-Le Matine”, in agro di San Giovanni Rotondo. Secondo le prime informazioni, lo scontro ha coinvolto un’ambulanza e un’autovettura.

A seguito dell’impatto, alcune persone risultano incastrate all’interno dei mezzi. Al momento si ipotizzano 3 feriti.

Sul posto è stato immediatamente attivato l’elisoccorso, attualmente in arrivo per prestare assistenza e favorire il trasporto urgente dei feriti più gravi. Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora note con precisione.

I soccorsi sono in corso e le forze dell’ordine stanno raggiungendo il luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica dello scontro e gestire la viabilità nella zona.

Seguiranno aggiornamenti.