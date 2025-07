Incendi in Puglia, bruciati oltre 2800 ettari in poco più di un mese: Foggia la provincia più colpita

Un’estate segnata dalle fiamme e da una devastazione senza precedenti per la Puglia: dal 1° giugno al 12 luglio 2025 sono andati in fumo 2829 ettari di territorio regionale. A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, che ha analizzato i dati del sistema europeo EFFIS Copernicus e tracciato un quadro preoccupante, aggravato non solo da caldo estremo e siccità persistente, ma anche dal fenomeno dilagante dell’abbandono e della combustione illegale dei rifiuti nelle campagne.

La provincia più martoriata dalle fiamme è Foggia, dove gli incendi hanno divorato ben 1609 ettari, pari a oltre la metà dell’intera superficie bruciata in regione. Seguono Lecce con 467 ettari, Taranto con 300, la BAT con 279 e Bari con 174. Un dato che conferma la fragilità ambientale di un territorio sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico, ma anche alla mano dell’uomo. Secondo Coldiretti, infatti, una parte significativa dei roghi sarebbe riconducibile a comportamenti dolosi: rifiuti scaricati abusivamente e poi incendiati, roghi appiccati di proposito per speculazioni o per colpire l’agricoltura locale.

In provincia di Foggia i campi sono sotto attacco delle ecomafie: rifiuti provenienti anche da altre regioni vengono scaricati in modo illecito e bruciati, con danni enormi per ambiente e salute. Episodi simili si registrano anche nella BAT, dove ad Andria gli oliveti vengono trasformati in vere e proprie discariche abusive, e nel brindisino, dove di notte si segnalano scarichi pericolosi, compresi copertoni ed Eternit. Per contrastare il fenomeno, Coldiretti ha realizzato un vademecum che invita alla prudenza e al rispetto delle regole: divieto assoluto di accendere fuochi nei boschi, nelle campagne o nelle aree limitrofe; controllare che non restino braci o scintille prima di allontanarsi; non gettare mozziconi o fiammiferi; fare attenzione alla posizione della marmitta dell’auto per evitare contatti con l’erba secca; non lasciare rifiuti, soprattutto contenitori sotto pressione che, con il caldo, possono esplodere o incendiarsi.

In caso di incendio, l’appello è di non intervenire in autonomia, ma di mantenere la calma, mettersi a favore di vento e avvisare subito le autorità competenti. Secondo le stime di Coldiretti, circa sei incendi su dieci sarebbero dolosi, provocati da piromani o gruppi criminali che traggono vantaggio dalla distruzione dei boschi. Per questo l’organizzazione invita i cittadini a segnalare alle forze dell’ordine ogni comportamento sospetto, per aiutare nella prevenzione. Oltre al danno ambientale, le fiamme hanno conseguenze devastanti anche per l’economia: ogni ettaro bruciato comporta una perdita stimata superiore a 10mila euro tra costi di bonifica, spegnimento e ripristino. Coldiretti avverte che per ricostruire pienamente le aree verdi distrutte serviranno almeno 15 anni.

Un messaggio chiaro e urgente chiude l’allarme: senza prevenzione, vigilanza e responsabilità condivisa, il fuoco rischia di cancellare non solo il paesaggio, ma anche storia, lavoro e futuro di intere comunità.