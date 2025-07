Incidente sulla Sp58 per San Giovanni Rotondo, deceduto ex sindaco Squarcella. L'ultimo messaggio pubblico per la moglie

Manfredonia – San Giovanni Rotondo, 12 luglio 2025. “Buon compleanno all’unica persona con cui voglio invecchiare e litigare per il resto della vita“.

E’ un messaggio, l’ultimo pubblico, presente sul profilo facebook di Antonio Squarcella – avvocato, ex sindaco di San Giovanni Rotondo (16 aprile 2000 – 30 settembre 2004)- deceduto stamani in seguito a un incidente lungo la SP58 per San Giovanni Rotondo, nel tratto “Manfredonia – Le Matine“.

Il sinistro ha coinvolto un’ambulanza e un’autovettura, guidata dall’avvocato Squarcella. Feriti la moglie e la figlia a bordo del mezzo e le 3 persone sull’ambulanza, della postazione di Mattinata.

Da raccolta dati, la FIAT 500 guidata dall’ex sindaco usciva da una stradina mentre un’ambulanza in codice rosso proveniente da Mattinata per Casa Sollievo era in transito lungo la Strada Provinciale. Sul posto è stato immediatamente attivato l’elisoccorso , per prestare assistenza e favorire il trasporto urgente dei feriti più gravi.

USB FOGGIA: “Tutta la nostra solidarietà ai Lavoratori del 118″

“Abbiamo appreso, con sconcerto, del grave incidente accorso ad un’ambulanza del S.E.U. 118 di Mattinata mentre trasportavano un Cittadino presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo. Il tremendo scontro tra l’ambulanza e una macchina ha causato, oltre all’incendio della vettura e dell’ambulanza, la morte del guidatore della macchina e il ferimento degli operatori del 118.

Questo ennesimo incidente ci riporta ai grandi rischi a cui gli operatori del 118 (tutti) vanno incontro ogni giorno della loro vita lavorativa; rischi che sono riconosciuti (anche economicamente) solo per le figure del medico e dell’infermiere ma non per l’autista ed il soccorritore che fanno parte della stessa equipe e anche se hanno responsabilità diverse non si può fare a meno di nessuna figura all’interno dell’equipe.

Oggi esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai Lavoratori del 118 ma non potremo più accettare una disparità di trattamento che inficia una collaborazione seria e fattiva nel servizio e per questo già a partire dallo sciopero del 18 p.v. la USB si attiverà in tutte le sedi affinché a tutti i/le Lavoratori/trici venga riconosciuto quella indennità di rischio già prevista per i Pronto Soccorso ospedalieri e per i medici e gli infermieri del 118. Ribadiamo la nostra vicinanza a tutta l’equipe dell’ambulanza della postazione di Mattinata“. Lo riportano in una nota i referenti dell’USB Foggia.

Scomparsa dell’ex sindaco di s. Giovanni Rotondo, Squarcella. Cera: “Un uomo che ha lasciato un segno importante nella sua comunità”

“Esprimo il mio più profondo dolore e sconcerto per le notizie in arrivo da San Giovanni Rotondo. Non ci sono parole per significare il mio rammarico per l’improvvisa dipartita del già Sindaco Antonio Squarcella”, così il consigliere regionale Napoleone Cera dopo aver appreso del grave incidente stradale che, per cause ancora da chiarire, ha coinvolto un’ambulanza che stava trasportando un paziente verso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Il mezzo del 118 si è scontrato con l’auto alla guida della quale c’era Squarcella insieme alla moglie e alla figlia in località Le Matine. I mezzi hanno preso fuoco subito dopo l’impatto. Il bilancio è drammatico: un morto e cinque feriti. “Un pensiero va a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie in questo momento così difficile”, ha aggiunto Cera.

“Se ne va una persona degna, un amministratore encomiabile, un uomo che ha lasciato un segno importante nella sua comunità. Ricordo Antonio non solo come ex Sindaco impegnato e appassionato ma anche come un uomo di grande umanità, sempre disponibile e attento alle esigenze dei cittadini. La sua dedizione al servizio pubblico e il suo impegno per il bene comune resteranno un esempio per tutti noi. La sua scomparsa improvvisa ci lascia sgomenti ma vogliamo ricordarlo con affetto e gratitudine per tutto ciò che ha fatto per la nostra comunità. Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato”.

A margine della tragedia umana, Cera evidenzia, ancora una volta, come l’ennesimo incidente confermi quanto siano esposti a rischi gli operatori del 118 nel loro quotidiano lavoro di soccorso.

“Purtroppo, proprio pochi giorni fa, un’altra ambulanza è stata coinvolta in un sinistro stradale ad Orta Nova, un episodio che sottolinea la pericolosità dell’espletamento di un servizio fondamentale per la nostra comunità. Voglio ribadire con fermezza che questi professionisti meritano il massimo rispetto, a loro vanno garantite maggiori tutele e misure di sicurezza.

È nostro dovere, come istituzioni, assicurare che chi si dedica con dedizione e coraggio al soccorso sia messo nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro in sicurezza, riconoscendo il valore inestimabile del loro impegno quotidiano. Occorre intervenire prontamente per rafforzare le misure di protezione e prevenzione, affinché episodi come quello di Orta Nova e San Giovanni non si ripetano e i soccorritori del 118 possano operare con maggiore serenità e sicurezza”, l’auspicio di Cera.

I soccorsi sono in corso e le forze dell’ordine stanno raggiungendo il luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica dello scontro e gestire la viabilità nella zona.

Seguiranno aggiornamenti.