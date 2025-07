Incidente sulla SS89: il cordoglio la vicinanza e della FP CGIL di Manfredonia

La FP CGIL di Manfredonia esprime profondo dolore e vicinanza per il tragico incidente avvenuto nelle scorse ore sulla SS89, tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo, che ha coinvolto un’ambulanza in servizio e un’autovettura, causando la morte dell’ex sindaco di San Giovanni Rotondo. Si tratta di una notizia che colpisce duramente le nostre comunità, lasciando sgomento e tristezza. A nome della Funzione Pubblica CGIL di Manfredonia, ci stringiamo alla famiglia della vittima, alla città di San Giovanni Rotondo e agli operatori sanitari del 118 coinvolti in questo drammatico evento.

Questo episodio ci ricorda quanto siano importanti e delicati i ruoli di chi lavora ogni giorno nei servizi pubblici essenziali, soprattutto nell’emergenza-urgenza. Gli operatori sanitari non sono solo lavoratori: sono persone che mettono impegno, competenza e umanità al servizio degli altri, affrontando ogni giorno difficoltà e rischi con grande professionalità. In momenti come questi non servono polemiche, ma silenzio, rispetto e solidarietà. È importante ricordare che dietro ogni ambulanza in corsa, dietro ogni divisa, c’è una persona con una vita, una famiglia e un impegno che meritano riconoscenza.

Come FP CGIL vogliamo far arrivare la nostra vicinanza a chi oggi soffre, a chi ha perso una persona cara e a chi ha vissuto quei tragici momenti.

Un pensiero che nasce dal cuore e dalla consapevolezza che ogni lavoratore pubblico rappresenta una parte essenziale della nostra comunità.

FP CGIL – Funzione Pubblica Manfredonia

Michele Arminio – dirigente sindacale