Lasciare tutto per un sogno, la storia di un coraggio che vola lontano: la storia di Nicola De Leo

Qualche settimana abbiamo pubblicato sulle nostre colonne virtuali un interessante contributo a firma del prof. Tonino CERA il quale ci ricordava che 100 anni fa 15 sammarchesi partirono per l’Australia. Così un nostro caro lettore ha preso carta e penna (o meglio si è messo davanti al PC) e ha voluto raccontarci la sua di storia, quella di un giovane emigrante in tempi moderni che ha mollato tutto ed è volato dall’altra parte del mondo. «A volte, per trovare davvero se stessi, bisogna avere il coraggio di lasciarsi tutto alle spalle! Io a 33 anni, quando molti cercano sicurezza e stabilità, ho scelto l’incertezza e un sogno! Ho lasciato tutto quello che avevo per volare in Australia! Non è stato un salto facile!!! Dopo quasi un anno di preparativi tra documenti, ansie e speranze quando finalmente il grande giorno arrivò – settembre 2024 – e quando ero pronto a partire, in aeroporto il panico prese il sopravvento; mi sentii sopraffatto dall’ansia a tal punto da rinunciare alla partenza! Il sogno si fermò ancor prima di iniziare!

Un evento così grande ti ingloba mentalmente e rischi di pensarci a vita! Un’occasione persa? No! Perché a volte, per andare avanti, bisogna prima fermarsi! Non so dove e non so come, ho ritrovato una forza tale da riprendere in mano il mio progetto per cui tanto mi ero speso e di riacquistare un nuovo biglietto aereo e così due mesi dopo – novembre 2024 – sono davvero volato a Melbourne armato solo di coraggio, speranza e una valigia piena di cambiamenti! Atterrato in terra australiana ho dovuto affrontare una realtà completamente nuova su tutti i fronti! Ho utilizzato le prime due settimane per adattarmi, conoscere la città e per completare l’iter burocratico. Ho visitato (solo da fuori perché era chiuso) il famoso “San Marco in Lamis Social Club Melbourne”, è stato emozionante vederlo.

Voglio raccontarvi un piccolo ma incredibile aneddoto: le prime settimane ero insieme ad un’amica, conosciuta in ostello, a consegnare curriculum per la ricerca di un lavoro, ricordo che mi misi a parlare davanti ad un ristorante italiano con il titolare, e mentre si parlava del più e del meno ad un certo punto lui mi disse che parlavo come sua cognata che proveniva da un paese chiamato San Marco in Lamis… quando sentii questa cosa mi vennero i brividi e pensai “allu bone stanne li santemarchise qua?”!!! Ho avuto modo di parlare anche con altra gente di San Marco emigrata qui una vita fa!!! Ma di questo vi racconterò (magari) una prossima volta.

Dopo soli 20 giorni a Melbourne ho trovato lavoro come piastrellista (in Italia lavoravo come infermiere) in una delle migliori compagnie del settore presenti sul territorio! Un nuovo mestiere in un nuovo paese senza avere nessuna esperienza! Un salto nel vuoto trasformato in opportunità; devo dire grazie al boss per aver creduto in me e avermi dato questa possibilità! Oggi dopo oltre 6 mesi posso dire di sentirmi parte di qualcosa! La lingua è ancora una barriera ma la determinazione è più forte! Il mio inglese non è fluente ma parlo spagnolo e la voglia di imparare di certo non manca! Sto imparando giorno per giorno! Ho conosciuto persone di ogni angolo del mondo, ho scoperto culture, condiviso storie, ho stretto nuove amicizie costruendo una nuova rete umana in un contesto del tutto diverso!

Ho trovato una nuova stabilità quasi per caso, quasi senza volerlo! Una stabilità diversa fatta di imprevisti, conquiste quotidiane e sogni realizzati! Questa non è solo una storia di viaggio, di coraggio o di cambiamento, è la dimostrazione che anche quando tutto sembra troppo difficile, troppo grande o troppo lontano bisogna avere il coraggio di fare il primo passo! A volte basta fare “solo” questo benedetto primo passo…e poi un altro, e poi un altro ancora!!! Tra le esperienze più emozionanti ci sono i road trip in van: lunghi viaggi su strada tra paesaggi mozzafiato e libertà assoluta!!! Un sogno ad occhi aperti…e in fondo, lo è per davvero!!! Tutto è documentato sui miei canali social in particolar modo su Instagram: nicola_deleo.

Presto tornerò in Italia ma sarà solo una parantesi: ritrovarmi con la famiglia e una bellissima vacanza con gli amici»!

Nicola DE LEO

