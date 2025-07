Un tempo era stato bonificato, ripulito, restituito ai cittadini con fatica e concretezza. Oggi, invece, il Ponte Lungo di Manfredonia è diventato ciò che potremmo definire, con amara ironia, il “Discount del Degrado”: aperto 24 ore su 24, senza sorveglianza, senza regole e, soprattutto, senza una guida. Qui non servono scontrini, non ci sono offerte né promozioni. Ma trovi di tutto: rifiuti plastici, liquami fognari, carcasse di animali, prostituzione notturna e – in esclusiva – un canalone che, al primo acquazzone, sversa direttamente in mare ciò che la civiltà ha dimenticato. Un mare che, nei fatti, si trasforma in un ricettacolo di batteri e veleni, con conseguenze drammatiche per l’ambiente, il turismo e la salute pubblica.

Non è periferia, ma cuore pulsante della città

Il paradosso è evidente: non siamo in un’area isolata, nascosta o dimenticata. Ci troviamo a due passi da Viale Di Vittorio, arteria principale che collega la città vecchia al centro. Una zona visibile, sotto gli occhi di tutti, soprattutto di chi potrebbe e dovrebbe intervenire. Eppure, quello che un tempo era stato sottratto al degrado grazie al lavoro e al coraggio di pochi, oggi sembra abbandonato all’inerzia di molti. Dominano l’indifferenza e la logica del “ci penserà qualcun altro”. Ma quel “qualcun altro”, semplicemente, non esiste.

Il mare vietato e le disdette dei turisti

Nel frattempo, le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: rotture alle tubature, liquami che finiscono in mare e divieti di balneazione che si moltiplicano. L’Acquedotto Pugliese si difende, dichiarando che il divieto – da Castello fino all’Acqua di Cristo – non sarebbe responsabilità sua. Come se il mare fosse una vasca chiusa, e non un ecosistema vivo e in continuo movimento. I risultati sono impietosi: lidi deserti, disdette a catena e un’immagine turistica compromessa. La spiaggia di Siponto, che dovrebbe essere fiore all’occhiello del territorio, oggi viene evitata perfino dai residenti, figuriamoci dai turisti.

Proprio lunedì mi sono recata a Siponto. Il divieto di balneazione ancora non c’era, ma, per mancanza di tempo, non sono entrata in acqua. Purtroppo, uno dei miei cagnolini, Ciccio, non ha resistito alla calura: un bagno veloce che si è trasformato in un incubo. Quella notte: vomito, dissenteria, debolezza. Poi, scopro che non è un caso isolato: bambini finiti in ospedale a San Giovanni Rotondo e Foggia, sempre per gli stessi sintomi, dopo aver fatto il bagno in mare. Non parliamo più solo di incuria, ma di un problema sanitario concreto, aggravato da una gestione pubblica che sembra aver abdicato al proprio ruolo.

Di notte, intanto, la prostituzione torna a popolare il canalone, mentre i cittadini segnalano, invano. L’unica risposta che arriva dall’alto? Un silenzio colpevole, oppure un post autocelebrativo su Facebook con la foto di nuove strisce pedonali. E così, l’odore del degrado viene nascosto dietro qualche pennellata di vernice fresca, mentre i problemi reali restano lì, ben visibili e sempre più gravi.

Le solite scuse

Gli atti vandalici? Colpa dei vandali.

Il degrado? Colpa dei cittadini.

L’inerzia? Colpa del destino.

I liquami? Colpa della pioggia.

Un copione che si ripete, mentre il territorio paga il prezzo più alto.

Ogni giorno che passa, il Ponte Lungo diventa sempre più una cartolina dall’inferno: un luogo che avrebbe potuto essere simbolo di rinascita, ridotto invece a vergogna cittadina. Ma, si sa, in questa storia nessuno è mai responsabile. E questo, più ancora del fetore, è ciò che offende davvero. Qualcuno consiglia di “cantare che ti passa”. Ma la musica non basta a coprire l’odore della fogna. Né a restituire dignità a un angolo di città che meriterebbe ben altro.

https://www.facebook.com/1395752724/videos/735002909477730/

di Maria Teresa Fabrizio