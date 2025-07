Manfredonia. Ufficiale: revocato divieto di balneazione tra molo Levante e Porto Industriale. Limitazioni solo in prossimità canale Siponto

Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che, con Ordinanze Sindacali n. 32 e 33 del 12 luglio 2025, è stato revocato il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa compreso tra il molo di levante e il molo del porto industriale, precedentemente interdetto per superamento dei parametri microbiologici rilevati.

La revoca si estende anche al tratto costiero di Siponto, fatta eccezione per l’area adiacente al canale di Siponto, dove, per motivi precauzionali, il divieto resta ancora in vigore in quanto zona immediatamente prossima allo sbocco del canale. Si precisa che sta continuando il monitoraggio costante per il ripristino delle totali condizioni di balneabilità in sicurezza, il Comune ringrazia ARPA Puglia, la Capitaneria di Porto di Manfredonia e l’ASL di Foggia per l’importante contributo fornito che ha consentito di procedere in tempi rapidi alla revoca delle limitazioni.

Inoltre, continuano ininterrottamente i lavori di miglioramento e potenziamento delle infrastrutture fognarie da parte di Acquedotto Pugliese, fondamentali per la prevenzione di nuovi episodi. Si ricorda, inoltre, che per il tratto urbano di Manfredonia sono in corso accertamenti per individuare eventuali responsabilità sui versamenti che hanno determinato il superamento dei limiti di legge, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza e prevenzione per il futuro.