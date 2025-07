Una donna di 44 anni, Griselda Cassia Nunez, è stata uccisa da un 70enne che, dopo aver fatto irruzione in una casa di Marotta di Mondolfo (Pesaro Urbino), ha aperto il fuoco contro i presenti. La sparatoria è avvenuta durante una festa di compleanno della nipotina con diversi bambini presenti. La figlia di 28 anni della vittima, Kenia Cassia Vaca, è stata ferita al volto e all’addome ed è stata ricoverata all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il responsabile della sparatoria, Sandro Spingardi. Sono in corso le indagini per capire i contorni del delitto: ancora ignote le cause del gesto. La vittima e la figlia sono originarie della Bolivia.

Si chiamava Griselda Cassia Nunez (originaria della Bolivia) la 44enne uccisa venerdì sera da un uomo alla periferia di Marotta di Mondolfo (Pesaro e Urbino). La donna, nonna della bambina di 5 anni, era in casa a festeggiare con altri bambini proprio il compleanno della piccola. Presente anche la figlia di 28 anni, mamma della bambina, Kenia Cassia Vaca, che è stata ferita al volto e all’addome. La piccola si trova all’ospedale regionale di Torrette (Ancona) e non è in pericolo di vita. Sandro Spingardi, 70 anni del posto, autore del gesto, si trova in caserma per l’interrogatorio. Le due donne sono originarie della Bolivia.

L’uomo avrebbe avuto un litigio con i presenti poco prima di estrarre una pistola e aprire il fuoco contro la donna rimasta poi ferita. Subito dopo avrebbe sparato e ucciso la madre della 28enne. L’episodio è avvenuto mentre nell’abitazione era in corso una festa con diversi bambini. Appena l’uomo ha iniziato a sparare, un’altra donna è riuscita a mettere in salvo i 5 minori presenti, portandoli al sicuro in un’abitazione vicino. Poi l’omicida sarebbe rimasto all’interno della casa dove è stato ritrovato il corpo senza vita della vittima, prima dell’irruzione dei carabinieri che lo hanno prelevato e portato via per interrogarlo. La donna ferita è stata invece trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette: presentava ferite superficiali e non versa in pericolo di vita.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it