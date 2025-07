“Quella appena trascorsa è stata una settimana che ha messo a nudo le fragilità strutturali e amministrative della nostra città. A Manfredonia si è aperta una ferita, improvvisa solo in apparenza, ma in realtà frutto di anni di sottovalutazioni, ritardi e, in alcuni casi, di mancata assunzione di responsabilità.

Tutto è cominciato con la rottura della condotta fognaria in via Di Vittorio, all’altezza del Parco delle Basiliche. Un cedimento grave, che ha generato una fuoriuscita copiosa di liquami e reflui, rendendo evidente ciò che per troppo tempo è stato ignorato o sottaciuto. Quel tratto di rete, ormai compromesso, era noto da tempo come problematico, e solo ora sono stati programmati interventi strutturali da parte di Acquedotto Pugliese.

Ma non è finita lì. L’8 luglio, con l’ordinanza sindacale n. 30, è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione a Siponto, nel tratto compreso tra il porto turistico Marina del Gargano e la foce del Candelaro. Un atto dovuto, adottato in seguito ai rilievi dell’ARPA Puglia, che hanno evidenziato anomalie nei parametri microbiologici delle acque. Solo due giorni dopo, il 10 luglio, un nuovo colpo: l’ordinanza n. 31 ha esteso il divieto anche al tratto costiero urbano, da Spiaggia Castello fino ad Acqua di Cristo.

È evidente che non si tratta più solo di un problema tecnico. Parliamo di una criticità sistemica, e in parte anche umana. Quante sono le condotte fatiscenti, invisibili, dimenticate? Quanti scarichi abusivi o allacci irregolari stanno compromettendo la qualità delle acque e la salute della nostra comunità?

Non possiamo più rincorrere le emergenze. Occorre passare da una gestione reattiva a una preventiva, strutturata, condivisa. Ed è con questo spirito che, dal 10 luglio, è stato istituito un tavolo tecnico istituzionale, che coinvolge Comune di Manfredonia, Acquedotto Pugliese, ARPA Puglia, ASL Foggia, Capitaneria di Porto e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. L’obiettivo è chiaro: verificare ogni criticità della rete idrica e fognaria, mappare gli scarichi, risanare quanto possibile e costruire una nuova visione della gestione pubblica del territorio.

La salute pubblica viene prima di tutto, e lo abbiamo ribadito in aula l’8 luglio. Ma tutelare la salute significa anche prevenire. È questa la sfida che abbiamo davanti: abbandonare la logica del “rattoppo”, per abbracciare quella della cura e della manutenzione programmata. Significa anche cambiare approccio culturale: tornare a sentire come collettivo il destino delle infrastrutture cittadine, senza lasciare che tutto cada nell’indifferenza.

Oggi, 12 luglio, una prima notizia positiva ci dà speranza: le nuove analisi di ARPA, condivise con ASL e Capitaneria, hanno consentito una parziale revoca del divieto di balneazione. Il mare torna accessibile in buona parte del litorale. Un primo passo, ma non basta.

Manfredonia ha bisogno di coraggio. Serve una nuova cultura della cura pubblica: dall’ultima condotta interrata fino alla prima goccia del nostro mare. Serve un impegno collettivo e trasversale, al di là delle bandiere politiche e degli interessi personali.

E, soprattutto, serve un cambio di mentalità. In un momento delicato come questo, non è utile alimentare polemiche sterili, denigrare per partito preso o fare propaganda sulle difficoltà. Manfredonia non ha bisogno di disfattismo da tastiera, né di chi si compiace nel vedere la città in crisi. Ha bisogno di cittadini consapevoli, di amministratori responsabili, di tecnici competenti. Di una comunità che rema nella stessa direzione.

Prendiamoci cura, davvero, di questa città. Io ci sono. E continuerò ad esserci con la responsabilità di chi ama Manfredonia e non accetta compromessi al ribasso. Ringrazio la Giunta e l’Amministrazione per l’impegno incessante di questi giorni difficili, ma anche tutti i soggetti istituzionali che stanno collaborando per riportare trasparenza, sicurezza e dignità nel nostro territorio.

La sfida è aperta. Ma, se affrontata insieme, possiamo vincerla.”

Matteo La Torre

Consigliere comunale – Manfredonia