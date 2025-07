Aggiornamento sul maxi incidente in autostrada A14 – Traffico bloccato in entrambe le direzioni

È ancora incerto il bilancio del grave incidente avvenuto oggi sull’autostrada A14, all’altezza del km 328, circa 4,5 km dopo l’area di servizio Tortoreto Ovest, in direzione sud.

Secondo le prime informazioni, sarebbero coinvolti almeno un mezzo pesante, che ha preso fuoco, e probabilmente anche diverse autovetture. Al momento non è ancora chiaro il numero esatto di veicoli coinvolti né il conteggio ufficiale dei feriti.

Due pneumatici incendiati, staccatisi dal tir, sono finiti sulla carreggiata opposta – quella in direzione nord – creando ulteriore pericolo per i veicoli in transito. Fortunatamente, non si segnalano altri incidenti causati da questo.