Amii Stewart incanta Vieste: a Marina Piccola una notte di grande musica con “Ci vorrebbero mille canzoni”

La grande musica internazionale è pronta a illuminare il cuore di Vieste. Giovedì 16 luglio, alle ore 21, la suggestiva cornice di Marina Piccola ospiterà il concerto di Amii Stewart, una delle interpreti più amate e riconoscibili della scena soul, pop e disco mondiale.

L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate viestana ed è sostenuto dal Comune di Vieste, con la collaborazione dell’associazione culturale musicale “Gargano Music”, presieduta da Sandra Cardone, e dell’orchestra “I Suoni del Sud”, diretta dal maestro Andrea Vescera.

Un viaggio musicale tra soul, pop e grandi autori italiani

Sul palco di Marina Piccola, Amii Stewart porterà il suo progetto “Ci vorrebbero mille canzoni”, uno spettacolo pensato come un viaggio emozionale attraverso la sua straordinaria carriera e attraverso le diverse anime della musica.

Un percorso che unisce le atmosfere internazionali del pop e del soul ai grandi classici della musica italiana, reinterpretati con la sensibilità e la potenza vocale che da sempre caratterizzano l’artista.

Il pubblico potrà ascoltare brani celebri del repertorio mondiale e un omaggio speciale al cantautorato italiano, con interpretazioni personali delle opere di grandi protagonisti come Ennio Morricone, Mina, Sting, Lucio Dalla, Pino Daniele e Vasco Rossi.

Una carriera tra musical, gospel e disco music

Fin dagli inizi nel mondo del teatro musicale e dei musical, Amii Stewart ha costruito uno stile inconfondibile, caratterizzato da una voce potente, da una forte componente gospel e soul e da una presenza scenica di grande eleganza.

La sua carriera internazionale è legata soprattutto ai successi della disco music che l’hanno resa celebre in tutto il mondo, ma anche alla capacità di attraversare generi diversi mantenendo sempre una straordinaria identità artistica.

L’orchestra “I Suoni del Sud” accompagnerà la serata

Ad arricchire lo spettacolo sarà la presenza dell’orchestra “I Suoni del Sud” di Foggia, formazione composta da un ampio organico musicale, una solida sezione ritmica e un ensemble vocale.

La collaborazione tra la voce di Amii Stewart e il tessuto orchestrale promette una serata di forte impatto emotivo, con arrangiamenti originali e una fusione tra sonorità internazionali e tradizione musicale italiana.

Una notte speciale, dunque, per Vieste e per tutto il Gargano, pronta ad accogliere una delle grandi protagoniste della musica mondiale in uno degli scenari più suggestivi della Puglia.

Lo riporta ReteGargano.it