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Home // Manfredonia // “Assenza dei medici disponibili alla copertura dei turni. Chiusura temporanea guardia medica”

GUARDIA MEDICA “Assenza dei medici disponibili alla copertura dei turni. Chiusura temporanea guardia medica”

Il servizio riprenderà regolarmente domani sera, domenica 12 Luglio, a partire dalle h 20.

OSPEDALE MANFREDONIA, INGRESSO ph statoquotidiano.it

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //
Manfredonia. i comunica che, a seguito di nota dell’ASL di Foggia, a causa dell’assenza dei medici disponibili alla copertura dei turni, il servizio di Continuità Assistenziale della sede di Manfredonia non sarà coperto per il turno notturno (h. 22/8) di oggi, sabato 11 Luglio, e per il turno festivo (h. 8/20) di domani, domenica 12 Luglio.
Il servizio riprenderà regolarmente domani sera, domenica 12 Luglio, a partire dalle h 20.
Si informa che, in caso di necessità, i cittadini potranno rivolgersi alle sedi di Continuità Assistenziale dei Comuni limitrofi per tutte le prestazioni “non differibili”o direttamente al Pronto Soccorso di Manfredonia.

2 commenti su "“Assenza dei medici disponibili alla copertura dei turni. Chiusura temporanea guardia medica”"

  2. Invece di pensare ad intrattenere il popolo nelle piazze tra musiche e canti, il Signor Sindaco La Marca e le sue accompagnatrici, dovrebbero cominciare a preoccuparsi dei problemi della città che dicono di amare, poichè è sommersa da problemi di ogni genere. I giovani, sono costretti a lavorare fuori, fare km tutti i giorni per portare il pane alle loro famiglie e questi a cosa pensano?

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