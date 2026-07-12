GUARDIA MEDICA “Assenza dei medici disponibili alla copertura dei turni. Chiusura temporanea guardia medica”
Il servizio riprenderà regolarmente domani sera, domenica 12 Luglio, a partire dalle h 20.
Manfredonia. i comunica che, a seguito di nota dell’ASL di Foggia, a causa dell’assenza dei medici disponibili alla copertura dei turni, il servizio di Continuità Assistenziale della sede di Manfredonia non sarà coperto per il turno notturno (h. 22/8) di oggi, sabato 11 Luglio, e per il turno festivo (h. 8/20) di domani, domenica 12 Luglio.
Il servizio riprenderà regolarmente domani sera, domenica 12 Luglio, a partire dalle h 20.
Si informa che, in caso di necessità, i cittadini potranno rivolgersi alle sedi di Continuità Assistenziale dei Comuni limitrofi per tutte le prestazioni “non differibili”o direttamente al Pronto Soccorso di Manfredonia.
2 commenti su "“Assenza dei medici disponibili alla copertura dei turni. Chiusura temporanea guardia medica”"
Mamfredonia = TERZO MONDO.
Eeeeeeeee ho detto tutto
Invece di pensare ad intrattenere il popolo nelle piazze tra musiche e canti, il Signor Sindaco La Marca e le sue accompagnatrici, dovrebbero cominciare a preoccuparsi dei problemi della città che dicono di amare, poichè è sommersa da problemi di ogni genere. I giovani, sono costretti a lavorare fuori, fare km tutti i giorni per portare il pane alle loro famiglie e questi a cosa pensano?