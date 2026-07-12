Caldo africano, nuova ondata nel Sud: in Puglia punte fino a 38 gradi

BARI – Una nuova e intensa ondata di caldo africano è pronta a investire il Sud Italia nel corso della prossima settimana. Secondo le previsioni di 3BMeteo, l’anticiclone nordafricano tornerà a dominare lo scenario meteorologico, portando condizioni di tempo stabile, cielo in prevalenza sereno e temperature ben oltre la media stagionale.

Le temperature più elevate sono attese in Sardegna e Sicilia, dove nelle aree interne si potranno raggiungere valori compresi tra 41 e 43 gradi. Anche il resto del Mezzogiorno dovrà fare i conti con un clima particolarmente rovente: tra Metapontino, Piana di Sibari, Tavoliere e Beneventano i termometri potranno toccare 39-40 gradi, mentre sul Salento sono previste massime fino a 37-38 gradi.

A partire dalla seconda parte della settimana non si esclude la formazione di isolati temporali di calore lungo la dorsale appenninica. Giovedì i fenomeni potrebbero interessare l’Appennino campano, lucano e il Molise; venerdì le aree interne tra Molise, Campania e Cilento; sabato, secondo le attuali proiezioni, qualche rovescio potrebbe raggiungere anche il Gargano. Una tendenza che resta comunque da confermare nei prossimi aggiornamenti.

L’ennesima fiammata africana dell’estate 2026 si preannuncia dunque intensa e persistente, con condizioni di forte disagio soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Fonte: 3BMeteo.com.