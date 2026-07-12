C’è qualcosa di involontariamente comico nel comunicato con cui il presidente della Commissione comunale straordinaria a tutela della salute tenta di spiegare il ruolo dell’organismo che guida . Il testo parte molto in alto, il diritto alla salute, la vita quotidiana delle persone, le fragilità, la responsabilità, e atterra su una scoperta che nessuno aveva mai messo in discussione: la Commissione non ripara personalmente i condizionatori.

“Il comunicato del presidente spiega con ammirevole precisione tutto ciò che la Commissione non può fare. Resta invece avvolto nel mistero ciò che dovrebbe fare : quale modello propone per il San Camillo de Lellis e per i servizi territoriali, quali risultati concreti ha ottenuto e se abbia riferito al Consiglio comunale, come previsto dall’atto istitutivo.

Il guasto del Centro Cesarano, denunciato mentre bambini, persone con disabilità e operatori erano esposti alle alte temperature, è stato grave. Ma è un sintomo, non il cuore del problema. L’impianto è stato dichiarato ripristinato il 10 luglio; il giorno successivo, puntuale, è arrivato il comunicato della Commissione per ricordare che essa continuerà a “fare la propria parte”. Bene. Resta soltanto da capire quale sia, concretamente, questa parte.

Perché il punto non è più il condizionatore. Il punto è sapere quale idea di sanità ospedaliera e territoriale la Commissione abbia elaborato per Manfredonia dopo oltre un anno e mezzo di attività.