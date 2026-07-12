Un uomo di 41 anni è stato trovato senza vita nel pomeriggio di sabato 11 luglio all’interno del suo appartamento a Corsico, nell’hinterland milanese. La vittima, Alessio Borrello, viveva da sola e presentava diverse ferite da taglio all’addome. Sul posto è stato rinvenuto anche un coltello sporco di sangue.

L’allarme è scattato intorno alle 15, quando alcuni residenti dello stabile hanno segnalato un forte odore proveniente dall’abitazione del 41enne. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono entrati nell’appartamento passando da una finestra, poiché la porta risultava chiusa dall’esterno.

All’interno dell’abitazione gli operatori hanno trovato il cadavere dell’uomo, già in avanzato stato di decomposizione, e l’appartamento completamente a soqquadro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e aperto un’indagine per omicidio.

Secondo le prime informazioni, Borrello era un cittadino italiano con precedenti di polizia legati a reati in materia di stupefacenti. Saranno gli accertamenti investigativi e gli esami medico-legali a chiarire la dinamica del delitto e a stabilire con precisione il momento della morte.

I vicini di casa hanno riferito agli investigatori di non vedere il 41enne da diversi giorni, descrivendolo come una persona tranquilla e cordiale. Proprio il persistente odore proveniente dall’appartamento ha spinto i residenti a chiedere l’intervento dei soccorsi, portando alla scoperta del corpo.

Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire le ultime ore di vita della vittima, individuare eventuali responsabilità e chiarire il movente dell’omicidio.

Fonte: Tgcom24.