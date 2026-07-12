Don Coluccia premiato a Conversazioni dal Mare: «Il riconoscimento alle vittime di mafia e agli imprenditori coraggiosi»

Dieci anni di storie, dialoghi e condivisione celebrati con una partecipazione straordinaria di pubblico. Si è conclusa la decima edizione di Conversazioni dal Mare, per il terzo anno in gemellaggio tra i comuni di Giovinazzo e Mattinata. La rassegna anche quest’anno ha unito le due comunità legate dal mare e dai libri in un percorso culturale capace di trasformare Cala Porto e Belvedere Monte Saraceno in luoghi di incontro, riflessione e crescita collettiva.

Nel corso delle due tappe 2026 si sono alternati sul palco alcuni tra i più autorevoli protagonisti del panorama culturale, giornalistico e civile italiano, affrontando temi che hanno spaziato dall’attualità alla memoria, dalla legalità ai diritti umani, dall’informazione alla musica, fino ai grandi racconti del nostro tempo.

A suggellare il gran finale della rassegna è stata la consegna del Premio Conversazioni dal Mare 2026 a don Antonio Coluccia, conferito «per la sua scelta di abitare le periferie dell’anima con dignità e speranza, affermando ogni giorno che la legalità non è un principio astratto ma un impegno concreto, per la sua testimonianza di impegno civile che ci ricorda come il cambiamento di una comunità passi dal coraggio di farsi presenza e testimonianza tra le strade».

Visibilmente emozionato, don Antonio Coluccia ha dedicato il riconoscimento a tutte le vittime innocenti di mafia e agli imprenditori pugliesi che ogni giorno scelgono di non abbassare la testa davanti alla criminalità, trasformando il momento della premiazione in un messaggio di speranza e responsabilità rivolto all’intera comunità.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, che ha sottolineato il valore strategico della manifestazione per il territorio: «Conversazioni dal Mare è un evento irrinunciabile ormai per la nostra strategia di promozione territoriale. Conversazioni dal Mare è l’incontro tra i nostri cittadini, i nostri turisti e gli ospiti di questa rassegna, che concorrono al racconto migliore di Mattinata, del Gargano e dell’intera Capitanata».

Un bilancio positivo condiviso anche dal direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, Rocco De Franchi, presente alla serata conclusiva: «Fare cultura, parlare di letteratura, vivere i libri è ciò che è stata questa rassegna a Giovinazzo prima e Mattinata in questo weekend. Mattinata e Conversazioni ci hanno regalato un grande abbraccio collettivo commovente in queste serate».

L’assessore all’industria turistica di Mattinata, Paolo Valente, specifica che «il prodotto balneare può essere tranquillamente dal prodotto culturale, chi va al mare ha voglia di essere informato, di ascoltare speech interessanti di autori nazionali e internazionali. L’augurio è che questa collaborazione con l’associazione Artemia continui nel tempo».

Il gemellaggio culturale tra Mattinata e Giovinazzo è stato suggellato dalla presenza del sindaco di Giovinazzo a Belvedere Monte Saraceno. Così Michele Sollecito: «Le conversazioni sono alla base della nostra cultura, prima appartenevano ai salotti, oggi la conversazione è democratica e l’abbiamo portata nelle piazze delle nostre città, è un grande piacere essere qui a Mattinata per salutare questa decima edizione». «Le nostre città sono legate dalla vocazione turistica ma anche dall’amore per eventi culturali di spessore come questo che arricchiscono i nostri cittadini e le nostre piazze, sono certa che torneremo anche nei prossimi anni» il commento dell’assessore alla cultura di Giovinazzo, Cristina Piscitelli.

«È stata una due giorni intensa, l’attenzione del pubblico verso l’elemento libro, verso le conversazioni, è commovente. In queste due giornate abbiamo attraversato luoghi distanti tramite le parole degli ospiti, noi volgiamo il nostro plauso agli amministratori locali che vogliono creare momenti di approfondimento come questo e credono nella nostra proposta» il commento di Giulia Murolo, coordinatrice editoriale.

L’edizione 2026 ha confermato ancora una volta la forza di un progetto che, nel corso di dieci anni, ha saputo costruire una comunità di lettori, autori e cittadini, facendo della cultura uno strumento di dialogo e valorizzazione del territorio. Dalle piazze di Giovinazzo al Belvedere di Monte Saraceno, Conversazioni dal Mare ha ribadito la propria identità: portare grandi protagonisti nei luoghi più suggestivi della Puglia e rendere la cultura un’esperienza condivisa, accessibile e partecipata.

Si chiude così un’edizione speciale, quella del decennale, che ha confermato la maturità della rassegna e la sua capacità di mettere in rete istituzioni, comunità e protagonisti del panorama culturale nazionale, dando appuntamento al pubblico alla prossima edizione.

Per maggiori informazioni Ufficio Stampa APR