Prosegue il calendario di appuntamenti culturali legati alla mostra “Voci del contemporaneo”, ospitata nella Sala Grigia del Palazzetto dell’Arte di Foggia. Venerdì 17 luglio, alle ore 18:30, sarà protagonista un incontro con l’artista Sante Muro, uno degli autori presenti nell’esposizione.

L’appuntamento offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino il percorso creativo dell’artista, attraverso un momento di dialogo e confronto diretto con visitatori, appassionati e collezionisti. Un’occasione per approfondire la ricerca di un autore che ha saputo sviluppare un linguaggio personale nel panorama della Pop Art italiana contemporanea.

Le opere di Sante Muro si caratterizzano per il dialogo tra immagini della cultura visiva contemporanea, suggestioni autobiografiche e riflessioni legate all’esperienza umana. Un percorso artistico capace di unire immediatezza comunicativa e contenuti profondi, trasformando elementi del quotidiano in spunti di riflessione.

Durante l’incontro l’artista racconterà il proprio processo creativo, le ispirazioni che accompagnano la realizzazione delle opere e il significato delle immagini che compongono il suo universo espressivo. Un’esperienza pensata per avvicinare il pubblico al rapporto tra autore, opera e osservatore.

La mostra “Voci del contemporaneo”, curata dal critico d’arte Giuseppe Maria Andrea Marrone in collaborazione con Petit Prince – Art Galleries, riunisce nove artisti del panorama contemporaneo italiano e internazionale, proponendo un viaggio attraverso differenti linguaggi e sensibilità dell’arte contemporanea.

L’incontro con Sante Muro si terrà venerdì 17 luglio 2026 alle ore 18:30 presso la Sala Grigia del Palazzetto dell’Arte di Foggia. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento della capienza.

Info evento

Incontro con l’artista Sante Muro

Venerdì 17 luglio 2026 – ore 18:30

Sala Grigia – Palazzetto dell’Arte, Foggia

Mostra “Voci del contemporaneo”

A cura di Giuseppe Maria Andrea Marrone

In collaborazione con Petit Prince – Art Galleries

Ingresso libero