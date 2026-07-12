FOGGIA – Un cittadino torna a chiedere un intervento urgente su un albero situato in via Domenico Cirillo, all’altezza del civico 14 a Foggia, ritenuto, a suo dire, “potenzialmente pericoloso per residenti e automobilisti.”

A corredo della segnalazione sono state inviate alcune fotografie che mostrerebbero un albero con una marcata inclinazione verso la carreggiata e una chioma particolarmente sviluppata. Secondo il segnalante, il tronco presenterebbe segni di deterioramento e potrebbe essere internamente compromesso, circostanze che – se confermate da un accertamento tecnico – renderebbero necessario un intervento di messa in sicurezza.

Il cittadino riferisce di aver contattato più volte il numero verde dedicato al verde pubblico, che avrebbe inoltrato la segnalazione al Comune di Foggia. La risposta ricevuta, sempre secondo il suo racconto, sarebbe stata che l’albero non farebbe parte del patrimonio arboreo censito dall’ente e che, pertanto, non sarebbe stato programmato alcun intervento.

Successivamente, racconta ancora il residente, sarebbero stati effettuati ulteriori contatti con l’Assessorato al Verde Pubblico. In particolare, riferisce di aver ricevuto rassicurazioni circa l’inserimento dell’albero tra quelli da sottoporre a potatura o verifica, ma, ad oggi, non sarebbe seguito alcun intervento.

La preoccupazione espressa dal cittadino è che, in caso di vento forte o maltempo, l’albero possa cedere, con possibili conseguenze per persone, veicoli o abitazioni presenti nella zona.

Con questa segnalazione si rinnova quindi l’invito agli uffici competenti a effettuare un sopralluogo e una verifica tecnica dello stato della pianta, così da accertarne le condizioni e valutare l’eventuale necessità di interventi di manutenzione o messa in sicurezza.