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HIT ESTIVE Fred De Palma accende l’estate di Cerignola: questa sera il concerto gratuito in Piazza Duomo

Il rapper torinese porterà sul palco i suoi grandi successi, da “Una volta ancora” a “La testa gira”

Fred De Palma accende l’estate di Cerignola: questa sera il concerto gratuito in Piazza Duomo

ph Fred De Palma

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Luglio 2026
Cerignola // Eventi //

L’estate di Cerignola si prepara a vivere una serata all’insegna della musica e dei grandi tormentoni. Questa sera, domenica 12 luglio, a partire dalle ore 22, Piazza Duomo ospiterà il concerto di Fred De Palma, uno degli artisti italiani più rappresentativi del panorama pop rap e reggaeton.

L’evento, con ingresso gratuito, rientra nel programma degli appuntamenti estivi organizzati dall’amministrazione comunale e rappresenta il secondo appuntamento del cartellone dedicato alla musica e allo spettacolo.

Una serata tra hit e ritmi latini

Fred De Palma è riuscito negli anni a conquistare un vasto pubblico grazie a uno stile capace di unire rap, pop e sonorità latino-americane, diventando uno dei protagonisti indiscussi delle estati musicali italiane.

Sul palco di Piazza Duomo non mancheranno i brani che hanno segnato la sua carriera, a partire da “Una volta ancora” e “D’Estate non vale”, entrambe realizzate con la cantante spagnola Ana Mena, fino a “Un altro ballo” con Anitta.

Tra le canzoni più amate dal pubblico anche “Ti raggiungerò”, diventata celebre come colonna sonora di uno spot televisivo, “Barrio” e l’ultimo successo “La testa gira”.

Da Sanremo ai grandi palchi italiani

Nel percorso artistico di Fred De Palma c’è anche la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, dove ha gareggiato per la prima volta nella categoria principale con il brano “Il cielo non ci vuole”.

Un’esperienza che ha ampliato ulteriormente la sua popolarità, portandolo davanti al grande pubblico televisivo nazionale.

Quella di questa sera sarà dunque un’occasione per cittadini e visitatori di Cerignola di assistere gratuitamente a uno spettacolo ricco di energia, ritmo e canzoni diventate colonne sonore di molte estati italiane.

Fred De Palma accende l’estate di Cerignola: questa sera il concerto gratuito in Piazza Duomo
ph Fred De Palma

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