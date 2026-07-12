“GiochiAMO senza barriere”, allo Sporting Club Siponto una festa dedicata all’inclusione

MANFREDONIA (FG) – Una mattinata all’insegna dell’inclusione, del divertimento e della condivisione ha animato lo Sporting Club Siponto, dove sabato 11 luglio si è svolta la manifestazione “GiochiAMO senza barriere – La festa dell’inclusione”. L’iniziativa ha regalato ai partecipanti un’esperienza fatta di sorrisi, giochi e momenti di socialità, dimostrando come il mare e lo sport possano diventare strumenti capaci di abbattere ogni barriera.

L’evento è stato promosso dal Lions Club Monti Dauni Meridionali, presieduto da Chicca Manfredi, con il coinvolgimento del Club Satellite Terra dei Sauri, del Lions Club Lucera, del Lions Club Manfredonia Host, del Leo Club Manfredonia, del Lions Club Cerignola Torre Alemanna e del Lions Club Gargano San Giovanni Rotondo.

Fondamentale anche il contributo delle associazioni del territorio, tra cui la Confraternita di Misericordia di Manfredonia, il Mo.V.I. Manfredonia, il gruppo di clownterapia Il Filo del Sorriso e la palestra Mawashi Karate di Maurizio Nicolò e Jacopo Coccia, che hanno animato la giornata con attività ludiche, momenti ricreativi e iniziative dedicate ai ragazzi.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Manfredonia, ha visto la partecipazione del sindaco Domenico La Marca, presente per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale alle iniziative dedicate alla solidarietà e all’inclusione sociale.

Determinante anche la collaborazione dello Sporting Club Siponto. La proposta avanzata dalla consigliera del sodalizio e presidente del Lions Club Monti Dauni Meridionali, Chicca Manfredi, è stata accolta con entusiasmo dal presidente Paolo Bianco e dall’intero Consiglio Direttivo, che hanno messo a disposizione la struttura e collaborato all’organizzazione dell’evento.

La giornata è iniziata con l’accoglienza dei partecipanti e una colorata parata dalla spiaggia libera fino all’interno del lido, accompagnata dalle note di We Are The Champions dei Queen. Successivamente hanno preso il via le attività tra giochi, musica, bagni in mare e momenti di animazione che hanno coinvolto tutti in un clima di autentica festa.

Tra i momenti più apprezzati, l’animazione proposta dai volontari del gruppo di clownterapia Il Filo del Sorriso, che hanno saputo regalare spensieratezza e allegria ai presenti, e le attività sportive organizzate dagli istruttori della Mawashi Karate, Maurizio Nicolò e Jacopo Coccia.

Importante anche il lavoro svolto dal consigliere dello Sporting Club Lucio De Flumeri e dalla delegata al lido Ivana Serafino, impegnati nella preparazione e nella gestione dell’intera manifestazione.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera ha contribuito la musica del DJ Pasquale De Nittis, colonna sonora di una mattinata vissuta all’insegna della condivisione.

La manifestazione si è conclusa con la consegna di una medaglia ricordo, offerta dal CON.ART., a tutti i ragazzi partecipanti. Alla cerimonia finale erano presenti anche l’Officer distrettuale Lions per il service “Giochi senza barriere”, Pina Centra, e il Past Governatore del Distretto Lions 108AB, Girolamo Tortorelli.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta il ruolo dello Sporting Club Siponto, realtà che da quasi ottant’anni rappresenta un punto di riferimento per l’estate sipontina e che continua a distinguersi non solo per le attività ricreative, ma anche per l’impegno sociale e la collaborazione con il mondo del volontariato.

“GiochiAMO senza barriere” ha lasciato un messaggio chiaro: quando associazioni, istituzioni e cittadini fanno rete, l’inclusione smette di essere soltanto un principio e diventa una realtà concreta, capace di regalare opportunità, emozioni e sorrisi a tutta la comunità.