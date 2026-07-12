MANFREDONIA – Il mare mosso e le condizioni meteo-marine avverse hanno costretto gli organizzatori a rinviare la gara regionale di canoa, in programma domenica 12 luglio a Manfredonia. Una decisione presa per garantire la sicurezza di atleti e tecnici, con la manifestazione che sarà recuperata in una data che verrà comunicata nelle prossime settimane.

Nonostante l’esito negativo dell’evento sportivo, la giornata si è trasformata in un’importante occasione di confronto con i protagonisti della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, che hanno illustrato le attività dell’associazione e i progetti dedicati alla crescita dei giovani attraverso gli sport acquatici.

Nel corso dell’incontro, il vicepresidente della Lega Navale di Manfredonia, Salvatore Guglielmi, ha tracciato un bilancio delle attività svolte dalla sezione, ribadendo il ruolo centrale che il mare riveste per la città e sottolineando l’importanza di promuovere discipline come la canoa tra le nuove generazioni.

Spazio anche ai giovani atleti che negli ultimi mesi hanno ottenuto significativi risultati agonistici. I ragazzi hanno raccontato la propria esperienza, evidenziando come la canoa rappresenti non solo uno sport, ma anche un percorso di crescita personale, capace di trasmettere valori quali disciplina, rispetto delle regole, spirito di squadra e sacrificio.

Particolarmente significativa la testimonianza degli istruttori della Lega Navale, molti dei quali hanno iniziato il loro percorso proprio da allievi e oggi mettono la propria esperienza al servizio dei più giovani. Nel corso della giornata è stata inoltre mostrata una delle modalità di allenamento a terra, fondamentale quando le condizioni del mare non consentono l’uscita in acqua. Un’attività che comprende esercizi atletici e preparazione in palestra, indispensabili per affrontare al meglio la pratica della canoa.

Tra gli intervistati anche la presidente dell’Associazione Nuoto Manfredonia, Silvia Carla Di Giorgio, e il segretario della Lega Navale, Luigi Olivieri, che hanno presentato le numerose attività promosse dall’associazione, tra cui i corsi di vela rivolti a bambini, ragazzi e adulti.

Sebbene il maltempo abbia impedito lo svolgimento della competizione, la giornata ha confermato la volontà della Lega Navale di continuare a investire nello sport come strumento di formazione ed educazione. Un impegno quotidiano che va oltre l’aspetto agonistico e punta a trasmettere ai giovani i valori di una sana competizione, della condivisione e del rispetto del mare.

Servizio di Ivana Angelillis.

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