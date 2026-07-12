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Home // Cronaca // Incendio lungo l’A14, chiuso temporaneamente il tratto tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni

INCENDIO A14 Incendio lungo l’A14, chiuso temporaneamente il tratto tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 8 di Bari di Autostrade per l'Italia

(ph: lastampa - IMMAGINE D'ARCHIVIO)

(ph: lastampa - IMMAGINE D'ARCHIVIO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

SAN SEVERO (FOGGIA) – Disagi alla circolazione sull’autostrada A14 Bologna-Taranto. Dalle 11.30 di oggi, domenica 12 luglio, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra i caselli di San Severo e Foggia, in entrambe le direzioni, a causa del fumo provocato da un incendio sviluppatosi all’esterno della sede autostradale, all’altezza del chilometro 534.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 8 di Bari di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e gestione della viabilità.

Per chi viaggia in direzione Bari, provenendo da Pescara, è stata disposta l’uscita obbligatoria a San Severo. Da qui è possibile proseguire lungo la Strada Statale 16 Adriatica fino a Foggia, dove è consentito il rientro in autostrada.

Gli automobilisti diretti verso Pescara, provenienti da Bari, possono invece seguire il percorso alternativo inverso, utilizzando la SS16 fino a San Severo.

Autostrade per l’Italia informa che gli aggiornamenti sulla situazione del traffico e sull’evoluzione dell’emergenza sono disponibili attraverso l’app ufficiale, il sito autostrade.it, i pannelli a messaggio variabile, le emittenti radiofoniche dedicate alla viabilità e il call center 803.111, attivo 24 ore su 24.

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