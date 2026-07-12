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FIAMME Incendio tra Ischitella e Carpino: in fumo sette ettari di macchia mediterranea

Le fiamme sono divampate in tarda serata, richiedendo un imponente intervento delle squadre antincendio

Incendio tra Ischitella e Carpino: in fumo sette ettari di macchia mediterranea

ph GarganoFm

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Luglio 2026
Cronaca // Cronaca //

ISCHITELLA (FG) – Un vasto incendio ha interessato nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio la località Tartareto, al confine tra i territori comunali di Ischitella e Carpino, lungo la Strada Provinciale 51, distruggendo circa sette ettari di macchia mediterranea.

Le fiamme sono divampate in tarda serata, richiedendo un imponente intervento delle squadre antincendio. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per circa quattro ore e si sono concluse intorno alle 3 del mattino di domenica, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente verso le aree circostanti.

Sul posto hanno operato le Giacche Verdi di Vico del Gargano, il personale dell’ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vico del Gargano, che hanno lavorato in sinergia per contenere e bonificare l’area interessata.

Il bilancio è pesante dal punto di vista ambientale: il fuoco ha devastato circa sette ettari di vegetazione tipica della macchia mediterranea, uno degli ecosistemi più rappresentativi del promontorio garganico. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha tuttavia impedito conseguenze ancora più gravi, limitando l’estensione del fronte di fiamma.

Resta alta l’attenzione sul territorio, particolarmente vulnerabile durante la stagione estiva, quando le elevate temperature e la siccità aumentano sensibilmente il rischio di incendi boschivi. Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.

Lo riporta GarganoFm.com

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