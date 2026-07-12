Cerignola, 11 luglio 2026 – Antonio Bonavita è il nuovo segretario cittadino della Lega a Cerignola. La nomina, arrivata dal segretario provinciale Napoleone Cera, apre una nuova fase per il partito in vista dei prossimi appuntamenti politici e, soprattutto, delle elezioni amministrative.

«Desidero ringraziare di cuore il segretario provinciale Napoleone Cera per la fiducia riposta in me», ha dichiarato Bonavita dopo l’incarico. Il nuovo segretario cittadino ha sottolineato la volontà di avviare un percorso basato sulla partecipazione, sul confronto e sul coinvolgimento della base.

«Da oggi si apre una fase nuova, costruttiva e aperta al dialogo con tutti – ha spiegato Bonavita -. Voglio essere il punto di riferimento di ogni tesserato, nessuno escluso. La Lega di Cerignola, che ho rappresentato prima come consigliere comunale e successivamente nel direttivo provinciale, dovrà essere una realtà aperta a chiunque voglia portare idee, competenze ed esperienza».

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la presenza del partito sul territorio attraverso un lavoro condiviso. «Il mio impegno sarà quello di unire, creare ponti e valorizzare ogni energia disponibile, affinché la Lega possa crescere come una vera comunità politica, capace di accogliere chiunque voglia avvicinarsi al nostro progetto», ha aggiunto il neo segretario.

Nel suo intervento Bonavita ha poi replicato alle dichiarazioni dell’ex segretario cittadino Vincenzo Specchio, definendole «inconcludenti e inesatte». Al centro del confronto alcune osservazioni relative alla gestione interna del partito e alla composizione della sezione locale.

«Vorrei ricordare a Specchio che ha dichiarato pubblicamente di non voler partecipare al congresso provinciale, autoescludendosi di fatto da quel percorso – ha affermato Bonavita -. Inoltre, il riferimento alla sezione numero 44 dimostra, a mio avviso, una mancanza di informazioni corrette: una sezione può definirsi costituita solo in presenza effettiva di iscritti».

Bonavita ha inoltre precisato: «Né io né i miei sostenitori siamo mai stati iscritti a Futuro Nazionale. Probabilmente Specchio fa riferimento a un periodo precedente, quando il generale Vannacci faceva parte della Lega prima di lasciare il partito».

Guardando al futuro, il nuovo segretario cittadino ribadisce la volontà di proseguire il percorso politico già tracciato dal centrodestra locale, puntando al dialogo con le altre forze della coalizione e con le realtà civiche vicine all’area.

«Siamo pronti a confrontarci con i referenti delle forze politiche della coalizione di centrodestra e delle liste civiche d’area, per costruire insieme un percorso comune, condividere le prime proposte per la città e avviare il confronto sui nomi e sul programma in vista delle prossime elezioni amministrative».

La sfida, secondo Bonavita, passa dalla capacità di fare squadra: «Sono convinto che, lavorando insieme e con un obiettivo condiviso, avremo tutte le possibilità di vincere e di offrire a Cerignola il governo che merita».