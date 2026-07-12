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MARIANGELA PIRA Manfredonia, Mariangela Pira conquista il pubblico: economia e cultura protagoniste al Chiostro Comunale

Al centro dell'incontro il volume "24 parole per capire l'economia", attraverso il quale l'autrice ha accompagnato i presenti in un percorso dedicato ai principali temi economici del nostro tempo

Manfredonia, Mariangela Pira conquista il pubblico: economia e cultura protagoniste al Chiostro Comunale

Manfredonia, Mariangela Pira conquista il pubblico: economia e cultura protagoniste al Chiostro Comunale

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
12 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un viaggio tra economia, attualità e cultura che ha saputo coinvolgere e appassionare il pubblico. Nella suggestiva cornice del Chiostro Comunale si è svolto un nuovo appuntamento della rassegna “Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026”, che ha visto protagonista la giornalista e divulgatrice economica Mariangela Pira.

Al centro dell’incontro il volume “24 parole per capire l’economia”, attraverso il quale l’autrice ha accompagnato i presenti in un percorso dedicato ai principali temi economici del nostro tempo. Con uno stile chiaro e coinvolgente, Pira ha dimostrato come concetti spesso ritenuti complessi, dai mercati finanziari alle prospettive dell’economia globale, possano essere spiegati in modo semplice e accessibile.

A dialogare con l’autrice è stato Gianluigi De Pascale, docente di Politica Economica dell’Università di Foggia, che ha arricchito il confronto con approfondimenti e spunti di riflessione, favorendo un dibattito partecipato con il pubblico.

Numerosi gli interventi e le domande dei partecipanti, a conferma dell’interesse suscitato dall’iniziativa, che si inserisce nel programma di valorizzazione culturale promosso dalla rassegna estiva.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, ringraziando il pubblico e tutti i partner che hanno contribuito alla sua realizzazione. Il calendario di “Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026” proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti dedicati alla letteratura, all’attualità e al confronto culturale.

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