Manfredonia, segnalazione sul pasto servito a una paziente dell'ospedale “San Camillo”: «Presunti residui di muffa nel parmigiano»

MANFREDONIA – Una cittadina di Manfredonia, Monica, segnala alla redazione di StatoQuotidiano.it un presunto grave episodio che, secondo quanto riferito, si è verificato nella giornata di ieri, durante la somministrazione del pranzo a una paziente ricoverata nell’ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia.

La donna racconta di trovarsi nella struttura per assistere una zia non autosufficiente. Al momento del pasto, composto da pastina in brodo e da una bustina monodose di formaggio grattugiato, avrebbe notato, dopo aver versato il contenuto sulla pietanza, alcuni frammenti dall’aspetto riconducibile a possibile muffa.

«Aprendo la bustina del parmigiano e versandola sulla pasta – riferisce la segnalante – mi sono accorta della presenza di pezzi che sembravano ammuffiti. Ho immediatamente fatto presente l’accaduto al personale medico e infermieristico presente nel reparto».

Secondo la ricostruzione fornita dalla familiare, gli operatori avrebbero spiegato di non essere direttamente responsabili del servizio di ristorazione, affidato a una società esterna, invitandola a rivolgersi agli organismi competenti. Si tratta, anche in questo caso, di dichiarazioni che necessitano di riscontro.

La cittadina ha annunciato l’intenzione di presentare una segnalazione formale alle autorità preposte.

«Mia zia non è autonoma e deve essere assistita – aggiunge –. Mi chiedo cosa sarebbe potuto accadere a una persona anziana che non si fosse accorta delle condizioni dell’alimento. Chi deve vigilare sulla qualità dei pasti serviti ai pazienti? A chi bisogna rivolgersi in questi casi?».

Sarà necessario ora accertare la provenienza della confezione segnalata, il numero di lotto, la data di scadenza, le condizioni di conservazione e l’eventuale presenza di altre confezioni appartenenti alla medesima fornitura.

StatoQuotidiano.it precisa che, al momento della pubblicazione, quanto descritto costituisce una segnalazione e non un fatto già accertato dalle autorità competenti.

La redazione resta a disposizione della Direzione sanitaria dell’ospedale “San Camillo de Lellis”, dell’ASL di riferimento, della società responsabile del servizio di ristorazione e di ogni altro soggetto coinvolto per ricevere chiarimenti, documentazione ed eventuali repliche.

La redazione informa inoltre che porterà la segnalazione all’attenzione della Commissione straordinaria sulla Sanità, istituita dal Consiglio comunale di Manfredonia, affinché possa valutarla nell’ambito delle proprie funzioni e richiedere, ove ritenuto opportuno, gli approfondimenti necessari.