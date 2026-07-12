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Home // Cronaca // Mattinata, minore fermato dai carabinieri: accertamenti sul possesso di una pistola

MATTINATA FERMATO Mattinata, minore fermato dai carabinieri: accertamenti sul possesso di una pistola

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull'età del ragazzo, sul luogo esatto dell'intervento né sulla natura dell'arma

CASERMA CARABINIERI MATTINATA (IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO)

CASERMA CARABINIERI MATTINATA (IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
12 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MATTINATA – Un minore sarebbe stato fermato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della Stazione di Mattinata nell’ambito di un’attività di controllo sul territorio. Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di una pistola, circostanza ora al vaglio degli investigatori.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull’età del ragazzo, sul luogo esatto dell’intervento né sulla natura dell’arma, che dovrà essere sottoposta agli accertamenti tecnici previsti per stabilirne provenienza, eventuale matricola e caratteristiche.

I militari dell’Arma stanno ricostruendo l’intera vicenda e verificando eventuali responsabilità. Non è escluso che nelle prossime ore possano essere forniti ulteriori elementi da parte dell’autorità giudiziaria competente, trattandosi di un procedimento che coinvolge un minorenne.

L’articolo sarà aggiornato non appena saranno disponibili comunicazioni ufficiali da parte dei Carabinieri o della Procura competente.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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