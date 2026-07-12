Un uomo è stato trovato senza vita stamani in un’abitazione a Mattinata. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un suicidio. L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze del decesso. Al momento, l’ipotesi prevalente sarebbe quella del gesto volontario, ma saranno gli accertamenti dell’autorità giudiziaria a stabilire con esattezza quanto avvenuto.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità competente per gli adempimenti di rito.