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Home // Cronaca // Mattinata, uomo trovato morto in casa: ipotesi suicidio

MATTINATA 118 Mattinata, uomo trovato morto in casa: ipotesi suicidio

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto

Ambulanza - archivio

Ambulanza - archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Un uomo è stato trovato senza vita stamani in un’abitazione a Mattinata. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un suicidio. L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze del decesso. Al momento, l’ipotesi prevalente sarebbe quella del gesto volontario, ma saranno gli accertamenti dell’autorità giudiziaria a stabilire con esattezza quanto avvenuto.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità competente per gli adempimenti di rito.

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