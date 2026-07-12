Grande amarezza per un cittadino di Manfredonia, che lancia un appello ai cittadini affinché possano aiutarlo a individuare il responsabile del danneggiamento della sua auto.
Secondo quanto riferito dal proprietario, l’episodio sarebbe avvenuto nella serata di ieri, 12 luglio, nell’area di parcheggio adiacente al parco giochi vicino al Castello, dove il veicolo era regolarmente in sosta.
«Qualcuno ha preso in pieno la mia macchina causandole numerosi danni», racconta l’uomo. Dopo aver scoperto l’accaduto, l’uomo afferma di aver contattato Carabinieri e Polizia, senza però ricevere un intervento sul posto. «Ho atteso oltre un’ora, con due bambini piccoli che piangevano», riferisce.
Per questo motivo il proprietario dell’auto rivolge un appello a chiunque possa aver assistito all’incidente o abbia notato qualcosa di utile.
Chi fosse in possesso di informazioni può contattare direttamente il sig. Domenico al numero 340.2225608. Ogni eventuale segnalazione potrà risultare utile per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile del danneggiamento.
L’articolo sarà aggiornato qualora emergessero nuovi elementi sulla vicenda.
5 commenti su "Parcheggia vicino al Castello a Manfredonia, poi l’amara scoperta: «Qualcuno ha distrutto la mia macchina»"
Mi auguro che venga individuato chi ha provocato il danno e che provveda al risarcimento. Tuttavia, sarebbe altrettanto corretto ricordare che l’auto era parcheggiata in un posto riservato agli scooter. Il rispetto delle regole deve valere per tutti, non solo quando ci fa comodo.
Cosa avrebbero dovuto fare Polizia e Carabinieri?? Constatare un danno al veicolo? Fai due foto ed eventualmente sporgi denuncia all’assicurazione e alle Forze dell’ordine. Fermo restando che il danneggiamento è punibile penalmente solo a titolo di dolo.
Quella è una area dove lidiozia regna sovrana e non interviene mai nessuno per non disturbare qualche attività commerciale.
Comunque l’auto parcheggiata dietro se ha parcheggiato dono l’arrivo della auto danneggiato è da sanzionare nrt 158 cds
Tre anni fa il giorno della commemorazione dei defunti la mia auto era parcheggiata regolarmente a pagamento nel parcheggio adiacente al cimitero. All uscita l amara scoperta la macchina era da un lato distrutta lo sportello completamente all interno in auto con all interno due donne hanno fatto il danno e sono scappate sotto gli occhi di tutti! Combinazione nessuno ha preso la targa sono stato dai coglili urbani che mi hanno mandato dalla ditta dei parcheggi che mi hanno mandato alla polizia ovviamente tempo perso hanno detto che le telecamere non c’erano … Poi però leggo che l assessore piemontese viene investito da un monopattino cade si fa male al tallone le telecamere riescono a individuare immediatamente… solo per noi comuni cittadini non esistono diritti ma solo obblighi…
Provare ha vedere se qualche telecamera e puntata in quella zona