"Mi sia consentito altresì rivolgere un sentito ringraziamento al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha voluto essere qui ad Andria in questa giornata"

“Desidero esprimere ancora una volta, in questa giornata così dolorosa per la nostra comunità, il cordoglio mio personale e di Ferrotramviaria nel decennale di questa tragedia, rivolgendo un pensiero alle vittime, ai loro familiari e a tutte le persone rimaste ferite nell’incidente.

Mi sia consentito altresì rivolgere un sentito ringraziamento al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha voluto essere qui ad Andria in questa giornata, dimostrando ancora una volta la sua nota vicinanza alle comunità colpite da simili tragedie e testimoniando, con la sua presenza, il più accorato degli appelli a una vera e autentica riconciliazione.

Ogni giorno, da dieci anni, portiamo con noi la memoria di quel 12 luglio, con rispetto e senso di responsabilità: un monito e uno stimolo che, anche personalmente, ha caratterizzato fin dal primo giorno il mio impegno alla guida di Ferrotramviaria.”

È quanto dichiara Giuseppe Pavoncelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrotramviaria S.p.A., in occasione del decennale dell’incidente ferroviario del 12 luglio 2016, a margine della cerimonia svoltasi ad Andria alla presenza del Presidente della Repubblica.