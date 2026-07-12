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OSPITE Peschici, Michele Zarrillo protagonista della Festa Patronale di Sant’Elia Profeta

Il cantautore romano si esibirà il 21 luglio in piazza Pertini con il live tour “1996-2026”

Peschici, Michele Zarrillo protagonista della Festa Patronale di Sant’Elia Profeta

ph SkyTg24.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Luglio 2026
Eventi // Gargano //

Peschici si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più apprezzati della musica italiana. Sarà Michele Zarrillo l’ospite musicale della Festa Patronale di Sant’Elia Profeta, in programma martedì 21 luglio alle ore 22:00 in piazza Pertini.

Il cantautore romano, tra le voci più amate del panorama nazionale, porterà sul palco il suo live tour “1996-2026”, un progetto speciale che celebra i trent’anni dall’uscita de “L’elefante e la farfalla”, uno dei brani più rappresentativi della sua carriera e divenuto negli anni un autentico classico della canzone d’autore italiana.

Una serata dedicata alla musica e alle emozioni, durante la quale Zarrillo ripercorrerà le tappe principali del suo lungo percorso artistico attraverso un repertorio ricco di successi e brani che hanno accompagnato intere generazioni.

Cantautore, musicista e compositore, Michele Zarrillo ha costruito negli anni uno stile riconoscibile, capace di unire intensità interpretativa, eleganza melodica e profondità nei testi. Sul palco di Peschici offrirà al pubblico uno spettacolo che racconterà la sua storia musicale, tra grandi hit e momenti più intimi della sua produzione.

L’appuntamento rappresenta uno degli eventi più attesi del programma civile dei festeggiamenti dedicati a Sant’Elia Profeta e promette di richiamare numerosi spettatori provenienti anche dai comuni vicini.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Feste Sant’Elia Profeta, con il patrocinio del Comune di Peschici.

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