Pio e Amedeo celebrano i 90 anni di Lino Banfi: "Patrimonio di tutti noi, ora testa ai 100"

Un messaggio carico di affetto, riconoscenza e ironia, nello stile che da sempre contraddistingue il duo comico foggiano. In occasione del 90° compleanno di Lino Banfi, Pio e Amedeo hanno affidato ai social un pensiero dedicato all’attore pugliese, simbolo del cinema e della televisione italiana.

“Festeggiare insieme i tuoi 90 anni è stato fantastico”, scrivono i due comici, accompagnando il messaggio con un cuore rosso. Parole che raccontano un rapporto che va oltre la semplice stima professionale, trasformandosi in un sincero attestato di amicizia e gratitudine.

“Tu sei patrimonio di tutti noi, da preservare con cura e nel tempo… Auguri di cuore caro Lino, amico, artista ma soprattutto grande uomo!”, prosegue il post, sottolineando il valore umano e artistico di Banfi, da decenni tra i volti più amati dello spettacolo italiano.

Non manca un passaggio dedicato all’eredità lasciata dall’attore: “Non saremo mai riconoscenti abbastanza per quello che sei stato per noi e per quello che ci hai dato. Ti vogliamo bene, quello che sei per noi non si può spiegare”. Un messaggio che evidenzia il profondo legame con una figura che ha contribuito a far sorridere intere generazioni.

Infine, la chiusura è affidata all’ironia che da sempre accompagna Pio e Amedeo: “90 fatti… testa ai 100 adesso”, con l’augurio di poter celebrare insieme un altro importante traguardo.

Il post ha raccolto rapidamente l’affetto dei fan, che si sono uniti agli auguri per Lino Banfi, autentica icona della cultura popolare italiana e orgoglio della Puglia.