San Menaio, vasto incendio nella Pineta Marzini: in azione Vigili del Fuoco, ARIF e Protezione Civile

VICO DEL GARGANO (FG) – Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nella Pineta Marzini, in località San Menaio, destando forte preoccupazione tra residenti e turisti. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento, hanno interessato un’ampia porzione dell’area boschiva, con una densa colonna di fumo visibile anche a notevole distanza.

A fornire i primi aggiornamenti è stato il sindaco di Vico del Gargano, che ha rassicurato la popolazione sull’immediata attivazione del dispositivo di emergenza e sul costante monitoraggio dell’evolversi della situazione.

Massiccio intervento delle squadre di soccorso

Sul luogo dell’incendio stanno operando senza sosta i Vigili del Fuoco, gli operatori dell’ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) e i volontari della Protezione Civile di Vico del Gargano, impegnati nel tentativo di contenere il fronte del fuoco e impedirne l’ulteriore propagazione verso le aree circostanti.

Tutti i mezzi disponibili via terra sono al lavoro, mentre è stato richiesto anche il supporto della flotta aerea antincendio. L’arrivo degli elicotteri è stato confermato e consentirà di rafforzare le operazioni di spegnimento dall’alto, particolarmente delicate a causa della conformazione del territorio e delle condizioni meteorologiche.

Il messaggio del sindaco

Il primo cittadino ha invitato la popolazione alla prudenza, sottolineando come tutte le strutture operative siano pienamente coordinate per fronteggiare l’emergenza.

«La macchina dei soccorsi è immediatamente entrata in funzione. Stiamo seguendo costantemente l’evoluzione dell’incendio insieme a tutte le forze impegnate sul campo. Continueremo ad aggiornare la cittadinanza sull’andamento delle operazioni», ha dichiarato.

Al momento non risultano informazioni ufficiali su eventuali danni a persone o abitazioni. Le operazioni di spegnimento proseguono e la situazione resta sotto costante osservazione.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni dalle autorità competenti.

Lo riporta GarganoFM.com