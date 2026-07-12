Edizione n° 6124

BALLON D'ESSAI

PANINI GUARDIAN // Il caso dei “panini in spiaggia” arriva fino al Guardian: riflettori internazionali sulla vicenda di Vieste
11 Luglio 2026 - ore  16:44

CALEMBOUR

CASSAZIONE PIACENTINO // Riciclaggio e autoriciclaggio, la Cassazione riapre il caso Piacentino: nuova valutazione sulle pene sostitutive
11 Luglio 2026 - ore  11:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Saviano: «Oggi è sempre più difficile raccontare il potere»

SAVIANO POTERE Saviano: «Oggi è sempre più difficile raccontare il potere»

"In questi vent'anni molto è cambiato, molto è peggiorato e qualcosa si è trasformato"

SAVIANO Fonte: youtube

SAVIANO Fonte: youtube

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Luglio 2026
Bari // Foggia //

POLIGNANO A MARE – «Oggi realizzare inchieste come quella di Gomorra è sempre più difficile. Il sistema delle querele, il meccanismo del fango e le dinamiche di censura rendono sempre più complesso raccontare il potere. La democrazia si misura sulla qualità della vita di chi critica il potere».

Lo ha dichiarato lo scrittore Roberto Saviano nel corso del festival letterario Il Libro Possibile, in programma a Polignano a Mare, dove è intervenuto in un incontro dedicato ai vent’anni dalla pubblicazione della prima edizione di Gomorra.

Nel dialogo con i giornalisti prima dell’evento, Saviano ha tracciato un bilancio dei cambiamenti avvenuti negli ultimi due decenni.

«In questi vent’anni molto è cambiato, molto è peggiorato e qualcosa si è trasformato», ha affermato. Secondo lo scrittore, l’aspetto più preoccupante è il progressivo allontanamento del dibattito pubblico da temi centrali come il capitalismo criminale, definito «una realtà immensa e una delle più grandi economie del Paese».

Saviano ha evidenziato come questo fenomeno sia ormai «scomparso dai dibattiti politici», pur sottolineando il ruolo ancora fondamentale della società civile nel mantenere alta l’attenzione su questi argomenti.

«Nonostante la disattenzione della politica – ha concluso – continuo a celebrare l’impegno della società civile, perché il libro resta uno degli strumenti più potenti di denuncia e di conoscenza».

L’incontro rientra nel programma de Il Libro Possibile, il festival sostenuto da Pirelli, che quest’anno dedica uno spazio speciale al ventesimo anniversario di Gomorra, il volume che ha segnato la carriera di Saviano e acceso il dibattito sul fenomeno della criminalità organizzata in Italia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO