SiViaggiare. Manfredonia su Rai 2. "Investire nella promozione del territorio significa creare opportunità"

MANFREDONIA – La messa in onda di un servizio dedicato a Manfredonia nel programma SiViaggiare, trasmesso su Rai 2, diventa l’occasione per l’assessore comunale Francesco Schiavone di rivendicare la strategia dell’amministrazione sulla promozione turistica della città.

Attraverso un post pubblicato sui social, Schiavone sottolinea come la presenza di Manfredonia sulla rete nazionale sia il risultato di una “scelta politica precisa”, volta a investire risorse pubbliche nella valorizzazione del territorio. Il riferimento è al sostegno economico assicurato dal Comune al progetto presentato dalla Fondazione Re Manfredi, con l’obiettivo di accrescere la visibilità della città e favorire ricadute sul turismo e sull’economia locale.

Nel suo intervento, Schiavone richiama anche la recente esposizione mediatica ottenuta con Battiti Live su Canale 5, sostenendo che l’amministrazione continuerà a cogliere ogni occasione utile per promuovere Manfredonia a livello nazionale.

“L’investimento nella promozione del territorio – afferma – rappresenta un’opportunità per albergatori, ristoratori, commercianti, artigiani e per tutte le attività legate al turismo”. Pur riconoscendo l’esistenza delle criticità che interessano la città, Schiavone evidenzia la necessità di valorizzarne gli aspetti positivi, dal patrimonio storico e culturale al mare, fino alle tradizioni e all’enogastronomia.

Nel messaggio, il consigliere invita inoltre a superare una narrazione incentrata esclusivamente sulle difficoltà amministrative, sostenendo che promuovere l’immagine di Manfredonia significhi anche contribuire alla crescita economica e sociale del territorio.

“Le parole passano, i fatti restano. E portare Manfredonia sulle reti nazionali è un fatto”.