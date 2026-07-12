Stefania Lampo: talento, versatilità e cuore. Il ritratto di un’artista tra cinema e professione

FOGGIA – Nel panorama del cinema indipendente, ci sono figure che riescono a lasciare un segno profondo non solo per la loro bravura tecnica, ma per l’umanità che sanno infondere in ogni progetto. È il caso di Stefania Lampo, talentuosa attrice e make-up artist, oggi protagonista di una ricorrenza speciale che ci offre l’occasione per celebrare il suo straordinario percorso professionale.

Assieme ad Eleonora Lentini, Stefania è una delle protagoniste indiscusse della mini serie TV “Andrà forse tutto bene” ed entrambe hanno saputo conquistare il pubblico grazie a una dote rara: l’autenticità.

La sua interpretazione, intensa e misurata, così come la sua capacità di calarsi nel personaggio, sono frutto di un lavoro rigoroso e di una sensibilità artistica non comune. La versatilità di Stefania si spinge oltre la recitazione. La sua doppia veste di make-up artist, curata con la stessa dedizione riservata alla performance attoriale, ha donato alla serie un valore aggiunto, garantendo un’estetica ricercata capace di valorizzare ogni singola inquadratura.

In occasione del suo compleanno, desideriamo unirci al tributo che il mondo del cinema le sta riservando.

A lei vanno i nostri più sinceri auguri di buon compleanno, con l’auspicio di vederla presto protagonista di nuovi progetti e, perché no, nuovamente protagonista di un’eventuale seconda stagione.

Auguri Stefania Lampo