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Home // Cronaca // TikTok, finti consulti di cartomanzia e minacce di maledizioni: denunciata 46enne per estorsione

TIKTOK ESTORSIONE TikTok, finti consulti di cartomanzia e minacce di maledizioni: denunciata 46enne per estorsione

Spaventata dalle minacce, la donna avrebbe effettuato il primo bonifico

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

REGGIO EMILIA – Un consulto di cartomanzia pubblicizzato come gratuito su TikTok si sarebbe trasformato in un incubo per una coppia di Montecchio Emilia. Una donna di 46 anni, residente in provincia di Modena, è stata denunciata dai carabinieri con l’accusa di estorsione dopo aver, secondo le indagini, costretto le vittime a versare migliaia di euro attraverso minacce legate a presunti malefici.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato con un video pubblicato sulla piattaforma TikTok. Dopo il primo contatto, la conversazione si sarebbe spostata su WhatsApp, dove la sedicente cartomante avrebbe richiesto un primo pagamento di 50 euro su una carta prepagata, sostenendo che il mancato versamento avrebbe provocato una “maledizione” e persino un grave incidente stradale.

Spaventata dalle minacce, la donna avrebbe effettuato il primo bonifico. Da quel momento, però, le richieste di denaro sarebbero diventate sempre più frequenti e consistenti: importi compresi tra 150 e 1.200 euro, accompagnati da continui riferimenti a presunti sortilegi e conseguenze soprannaturali, rivolti anche al compagno della vittima, contattato direttamente.

La coppia ha infine deciso di rivolgersi ai carabinieri. Grazie agli accertamenti sui bonifici effettuati e ai dati fiscali utilizzati per ricevere i pagamenti, i militari sono riusciti a risalire all’identità della presunta responsabile.

La 46enne è stata quindi denunciata alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’accusa di estorsione. Le indagini proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento della donna in episodi analoghi.

Fonte: Open.

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