Tragedia sulla tangenziale di Andria: muore un 21enne, due feriti in un incidente tra tre auto

ANDRIA – Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sulla tangenziale di Andria, in direzione Corato. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre automobili e altre due persone sono rimaste ferite.

Secondo una prima ricostruzione, una Citroën C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava il 21enne. A seguito dell’impatto, l’auto della vittima avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Fiat 500.

Ad avere la peggio, oltre al giovane deceduto sul colpo, è stata una donna di 30 anni che si trovava a bordo della Fiat 500. La ferita è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Ferito anche un altro automobilista, le cui condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le tre vetture coinvolte sono state poste sotto sequestro, mentre sono in corso le indagini per accertare le cause del tragico incidente. Lo riporta l’Ansa Puglia.