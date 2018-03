Rignanesi nel mondo, parte la sesta edizione

Di:

Rignano Garganico – TUTTO pronto per la sesta edizione del Premio ai Rignanesi nel mondo, che quest’anno è dedicato al garibaldino Raffaele De Lillo per commemorare il 150° dell’Unità d’Italia. L’iniziativa, come noto promossa dal Nuovo Circolo Culturale “Giulio Ricci” in collaborazione con vari Enti, associazioni e testate giornalistiche pugliesi e nazionali, avrà luogo nel piccolo centro di Rignano Garganico il prossimo 13 agosto 2011 a partire dalle ore 19.00 ed è inserita nell’ambito di “Rignano Città Aperta 2011”. Dibattiti sul futuro del paese, presentazioni di volumi e opuscoli cartacei e digitali, momenti musicali e canti della Divina commedia faranno da corollario alla notte più culturale dell’anno. Interverranno per l’occasione i premiati, giornalisti, scrittori ed esperti di emigrazione pugliese e non solo.L’evento, presieduto dal docente universitario Angelantonio Mastrillo e coordinato dai giornalisti, è organizzato d’intesa con: Nuovo Circolo Culturale “Giulio Ricci”, Rignano Futura & Solidale, Centro Studi Paglicci, Centro Studi Tradizioni Popolari del Gargano e della Capitanata e i quotidiani digitali Ventonuovo.eu, Garganopress.net e Rignanonews.com.Premio speciale tra l’altro a, capo del centro stile Lotus, già designer e manager Citroen e Ferrari.Redazione Stato