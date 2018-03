San Severo, rapinano prostitute sulla SS16, due fermi

Di:

San Severo – AVEVANO rapinato, dopo averle minacciate e picchiate, due prostitute sulla Ss16, sottraendo loro le borse contenenti danaro ed effetti personali; per questo motivo i Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno sottoposto due rumeni a fermo d’indiziato di delitto per rapina aggravata in concorso.Le due giovani prostitute (di origine albanese e rumena) vittime della vicenda, si erano presentate in Caserma raccontando ai militari dell’Arma, in lacrime, di essere state avvicinate sabato sera sul tratto sanseverese della SS16 da una VW con targa inglese e guida a destra, da cui improvvisamente erano scesi tre stranieri i quali dopo averle minacciate e picchiate al fine di indurle a prostituirsi per loro, avevano sottratto loro le borsette contenenti soldi, documenti e telefoni cellulari, costringendole addirittura a dover ricorrere – in conseguenza delle contusioni ed escoriazioni riportate nel corso dell’aggressione – alle cure mediche presso il Pronto Soccorso di San Severo.I Carabinieri della Stazione capoluogo hanno raccolto le circostanziate dichiarazioni delle giovani donne che hanno avuto il coraggio di descrivere minuziosamente i propri aggressori, fornendo particolari rivelatisi importantissimi per le indagini, immediatamente avviate. In particolare il punto di partenza delle attività investigative è stata l’auto utilizzata dai rapinatori, una VW Passat con targa inglese e guida a destra, che dopo un giorno di incessanti ricerche, concentrate in particolare nelle masserie degli agri di Torremaggiore e San Paolo di Civitate, hanno portato i militari dell’Arma a ritrovare, proprio in quest’ultimo centro, l’auto nascosta all’interno di una masseria abbandonata. Nella circostanza il veicolo era stato opportunamente celato da un telo per preservarlo forse dalla vista di chi avrebbe in qualche modo messo fine ai loro loschi traffici.Sul posto è stato individuato un, rispondente alle caratteristiche di uno degli aggressori, condotto subito in caserma dai Carabinieri di San Paolo. Nel frattempo gli altri militari impegnati nelle ricerche chiudevano il cerchio delle indagini, individuando in un’altra masseria di Poggio Imperiale anche il secondo complice,, rumeno, classe 88, risultato da ulteriori accertamenti il proprietario della Passat inglese.Una volta in Caserma i due sono stati fotosegnalati e riconosciuti dalle vittime con certezza come gli autori della rapina subita. Sulla scorta di tali gravi elementi di colpevolezza, i Carabinieri della Compagnia di San Severo, ritenuto anche che i rumeni, senza fissa dimora, avessero potuto tentare la fuga, rientrando eventualmente nel paese d’origine, hanno proceduto ad un fermo di indiziato di delitto, traendoli in arresto con la grave accusa di rapina aggravata in concorso. Breaban è stato quindi portato a Foggia presso la locale Casa Circondariale, il diciassettenne è stato tradotto a Bari, presso il carcere minorile “Fornelli”. Espletato l’interrogatorio di garanzia per il minore il fermo è stato convalidatoIntanto le indagini dei Carabinieri continuano per rintracciare il terzo complice della rapina.Redazione Stato