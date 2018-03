from coni

Roma. A Rio 2016 lo skeet femminile parla italiano. La finale per l’oro, infatti, è una questione tutta privata tra Diana Bacosi e Chiara Cainero. A prevalere, alla fine dell’ultima serie di tiri, è stata la prima che si è imposta sull’altra azzurra 15 centri a 14. Ma a vincere, comunque, è l’Italia Team che mette così in cassaforte un oro e un argento che portano il medagliere azzurro a quota 15 (4 ori, 7 argenti e 4 bronzi). Redazione Stato Quotidiano.it Bacosi d’oro e Cainero d’argento nello skeet ultima modifica: da

