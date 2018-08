Ferdinando Riontino in concerto stasera a Piazza Nettuno a Zapponeta

Di:

Domenica 12 agosto Ferdinando Riontino torna nela sua città natale per un imperdibile concerto in Piazza Nettuno a Zapponeta (FG) insieme alla sua band i Malati di Mendel

“Sono in viaggio è il mio percorso nel mondo della musica, un viaggio verso strade nuove dove poter lasciare un segno per sentirmi vivo! Il viaggio è sinonimo di libertà, libertà di essere sé stessi e portare avanti i propri progetti, con occhi sempre diversi e idee originali.”

Queste sono le brevi righe che il giovane e ribelle Ferdinando Riontino ha usato per raccontare il suo nuovo singolo “Sono in viaggio” e sarà la stessa forza ed entusiasmo che metterà sul palco insieme alla sua band per esprimere appieno il suo stile rock pieno di vitalità e carisma e per raccontarci tutti i suoi viaggi nei mondi della musica che lo rendono vivo

Ferdinando Riontino si è già esibito nella sua città dove ha girato immagini del video del suo primo successo “Barcollo”, rafforzato dal prezioso contributo di Maria Grazia Cucinotta

Sul palco Feridnando RIontino sarà accompagnato dalla sua band i Malati di Mendel composta da Ruggiero La Macchia (tastiera), Cosimo La Macchia (batetria), Angelo Valentino (chitarra) e Pirluigi Cintoli (basso)

Il concerto è uno dei momenti più importanti del Deep Summer Festival, la serata siaprirà con un happy hour la musica di Marco Guacci direttamente da Radio Norba

Un regalo speciale aspetta i numerosi fan di Ferdinando “SONO IN VIAGGIO… NON E’ UN ALBUM” una collezione dei brani fin’ora pubblicati

come dice il cantautore “non vuole essere un album ma solo una collezione di quanto fatto fino ad oggi un punto da dove partire” oltre ai successi già conosciuti sono presenti due brani inediti “NANNINA” e “DI LEI” che il pubblico sentirà per la prima volta la sera del concerto. Sarà un edizione super limitata in vendita solo il 12 agosto.

Ferdinando Riontino nato e cresciuto nella provincia pugliese di Zapponeta (FG), comincia a suonare da giovanissimo con il gruppo Riders on the Storm, emergendo così nella scena musicale pugliese; nel 2014 intraprende il percorso da cantante solista, acquisendo la giusta maturità artistica che lo ha portato alla decisione di realizzare il suo primo album di inediti, presto in uscita.

Il timbro graffiato, i testi provocatori e sarcastici caratterizzano il suo stile e il suo percorso da artista controcorrente e “fuori dal coro”.

