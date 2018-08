Romani “Commissariare fa bene”

Di:

#tinformo che In cerca di te (Solo me ne vò)… per la città passo tra la folla che non sa e non vede il mio dolore cercando te sognando te che più non ho. Recitava una famosa canzone di qualche decennio fa. Girando per la mia amata cittadina mi accorgo sempre più in quale degrado siamo piombati, non la riconosco più. Dalla Villa Comunale, ormai terra arsa e abbandonata alla sporcizia più nera, passando per il fossato del castello, meta di tutti le sporcizie o angherie, comprese siringhe di passata memoria. Il lungomare dei lidi perennemente sporco, cestini colmi di rifiuti, alberi e piante non curate, un lassismo e non curanza degni di una delle peggiori bettole di paese sottosviluppato. E’ inutile dire come la raccolta differenziata sia una delle sconfitte più nere di questa amministrazione, il coraggio vorrebbe di poter cambiare modus, di rivedere i propri errori. Ma purtroppo il coraggio appartiene soltanto a chi delle coscienza fa il suo dogma quotidiano.

Passando per le zone periferiche, siponto, le strade sembrano crateri e pattumiere a cielo aperto. Ora mi chiedo dove si vuole arrivare? Tutto il bello promesso dov’è finito? Tutto il bello che doveva arrivare che fine ha fatto? Da consigliere comunale di opposizione non mi stancherò mai e poi mai di denunciare questo DEGRADO, questo FALLIMENTO. Più che commissariare la città, che non lo merita, andrebbe commissariato questo SINDACO, insieme alla sua giunta, a ricordo perenne dei danni perpetuati al popolo sipontino. Solo me ne vò per la città passo tra la folla che non sa e non vede il mio dolore cercando te sognando te che più non ho.

Il Capogruppo di FI Cristiano Romani