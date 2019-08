Aumento dell’Iva: quanto ci costa?

Di:

Tra le conseguenze più preoccupanti della crisi di governo innescata dalla Lega c’è l’aumento dell’Iva. Logica conseguenza dei tempi più che incalzanti per elaborare ed approvare una legge di bilancio rispettando tutte le scadenze da qui alla fine dell’anno. Proprio per questo, come abbiamo spiegato nell’articolo Ora l’aumento Iva è più probabile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe imboccare la via di un governo di transizione che si occupi di sistemare la manovra prima di convocare elezioni anticipate. Mossa tutt’altro che semplice, visto che quasi tutti i gruppi parlamentari hanno manifestato la volontà di andare alle urne.

fonte laleggepertutti