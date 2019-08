I Beckham: la vacanza social alla scoperta della Puglia

Di:

Lui adora gli gnumeriddu e li posta nelle sue story su Instagram. Lei, impeccabile, svettante in rosso corallo, algidamente incuriosita, fissa due trampolieri, i ruvesi Raffaella Giancipoli e Livio Berardi di Kuziba Teatro, in una stradina di Borgo Egnazia, il resort deluxe che riproduce un piccolo borgo rurale salentino, con le sue viuzze, le essenze mediterranee, la sua cucina casereccia. Entrambi percorrono in bicicletta le strade delle campagne di Savelletri di Fasano. O si fanno fotografare nel giorno di San Valentino del calendario cinese sullo sfondo di una casa; oppure coi figli, Brooklyn, Romeo, Cruz e la piccola Harper Seven. Una vacanza pugliese in famiglia. Semplice e ricercata. Sono i Beckham, David e Victoria. Il calciatore britannico che ha militato nel Milan, nel Real Madrid e nel Manchester United; lei “Posh”, ex Spice Girls (la band tutta al femminile tanto amata negli anni Novanta), ora stilista.

Fonte: Ruvolive