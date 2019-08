Continua l’organizzazione per il “Rally Porta del Gargano”

Di:

Con il “9° Rally Porta del Gargano” settembre parte a tutto gas (sabato 7 e domenica 8 settembre), annunciando spettacolo ed adrenalina che a piloti, appassionati e spettatori non faranno certamente rimpiangere il periodo vacanziero, stemperando lo stress e l’apatia da ritorno alla routine quotidiana.

La manifestazione organizzata dall’Asd “Piloti Sipontini” (con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comuni di Manfredonia – Mattinata – Monte Sant’Angelo, Coni e Aci Foggia), con le sue peculiari Prove Speciali immerse in panorami unici e mozzafiato, è ormai un cult del circuito nazionale, tra le gare più attese da team e piloti pronti a sfidarsi con i loro bolidi, sul fil dei secondi dei cronometri, per conquistare l’ambita vittoria ed il campionato. Infatti, il 9° “Rally Porta del Gargano” è valido per la Coppa Rally Zona 7.

Anche nel 2019 l’Asd “Piloti Sipontini” ha confermato il Rally Historic Porta del Gargano, altrettanto attesa da appassionati e spettatori per la presenza di vetture esteticamente affascinanti e che hanno fatto la storia delle corse motoristiche. Sia per il 9° “Rally Porta del Gargano” che per il “4° Rally Historic” le iscrizioni sono aperte dall’ 8 al 30 agosto (per tutte le info www.rallyportadelgargano.it ). Una manifestazione che, in quasi un decennio, si è rivelata un efficace e vincente strumento di valorizzazione e promozione del Gargano, in periodi cosiddetti destagionalizzati, utili anche a “dare respiro” al segmento turistico ed a tutta l’economia locale.

Tante le novità per l’edizione 2019 a partire dalla nuova location delle cerimonie di partenza e premiazione che si svolgeranno a Manfredonia su Viale Miramare (zona Rotonda). Cambio di location anche per il Parco Assistenza e la Sala Stampa che saranno ubicati presso il “Centro Commerciale Gargano”. Invece, l’area della Sidap srl (loc. Porto Industriale a Manfredonia), per le verifiche tecniche / sportive pre gara (sabato 7 dalle ore 9 alle 14).

Per quanto concerne la gara, il 9° “Rally Porta del Gargano” vede la conferma delle Prove Speciali che la caratterizzano: “Macchia – Monte Sant’Angelo” (Ps1 Ps2), “Mattinata – Monte Sant’Angelo” (Ps3, Ps5 e Ps7), “Gargano” (Ps4 e Ps6). Rispetto all’edizione 2018, il “Rally Porta del Gargano” vede un passaggio in meno sulla Ps “Gargano” (necessità di riduzione dei km per regolamento. In totale saranno 7 le Prove Speciali (81,26 km) per una percorrenza totale di 275,74 per gli equipaggi in gara. Lo Shakedown è previsto sabato 7 dalle ore 13 alle 16.

Come nelle ultime edizioni nella due giorni di gara ci sarà il divertentissimo “Torneo dei Bambini” targato “Li Bergolis Pneumatici” (presso la rotonda di Viale Miramare) con premi, gadgets per tutti i partecipanti.

Il “9° Rally Porta del Gargano” e il “4° Rally Historic Porta del Gargano” rientrano nel programma MSA Summer Festival 2019, il cartellone di eventi estivi nella città dei due siti UNESCO.

PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 07 settembre 2019

• Verifiche tecniche/sportive ante gara Manfredonia (FG) loc. porto industriale dalle ore 09.00 alle ore 14.00 (presso SIDAP srl).

• SHAKEDOWN SS. 89 Km 147.800 Monte Saraceno dalle ore 13.00 alle ore 16.00 (CHIUSURA STRADA DALLE ORE 12.00).

• Cerimonia di partenza – Viale Miramare (zona Rotonda) – Manfredonia (FG) dalle ore 18.15

• Orario Prove Speciali

P.S. “MACCHIA” P.S. 1 ore 19.04; P.S.2 ore 21.33 (VETTURE STORICHE AL SEGUITO DELLE MODERNE).

Durata presunta di ogni singola P.S. da 90 a 120 minuti.

CHIUSURA STRADA DALLE ORE 17.00 (per indicazioni sugli accessi vedere il doc. “come raggiungerci” sul sito).

• Parco Assistenza Centro Commerciale Gargano – loc. Macchia/ Monte Sant’Angelo (FG); A dalle ore 18.30 alle ore 18.45 B dalle ore 20.44 alle ore 21.14

Domenica 08 settembre 2019

• Orario Prove Speciali

P.S. “MATTINATA – monte sant’angelo” P.S. 3 ore 09.58; P.S. 5 ore 13.19; P.S. 7 ore 16.40;

P.S. “GARGANO” P.S. 4 ore 10.37; P.S. 6 ore 13.58 (VETTURE STORICHE AL SEGUITO DELLE MODERNE).

Durata presunta di ogni singola P.S. da 90 a 120 minuti.

CHIUSURA STRADA DALLE ORE 08.00 (per indicazioni sugli accessi vedere il doc. “come raggiungerci” sul sito).

• Parco Assistenza Centro Commerciale Gargano – loc. Macchia / Monte Sant’Angelo (FG) – C dalle ore 09.01 alle ore 09.31; D dalle ore 12.22 alle ore 12.52; E dalle ore 15.43 alle ore 16.13.

• Cerimonia di Arrivo e premiazione ore 18.00 Manfredonia (FG) Viale Miramare (zona Rotonda).

Matteo Palumbo – Ufficio Stampa e comunicazione “9° Rally Porta del Gargano”