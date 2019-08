Florian Lettl: “Torniamo a far rivivere i maestri d’ascia nella terrazza sul mare”

Di:





Manfredonia, 12 agosto 2019. La terrazza sul mare adiacente Piazzale Diomede ha aperto i battenti ques’estate, senza troppe cerimonie. Pavimento bianco, qualche panchina, il sentore di qualcosa di incompiuto, come reso evidente da una piccola area recintata e interdetta al pubblico. La piazza senza nome si stende lì dove, un tempo, grossi scheletri di legno dalle lastre incurvate annunciavano la nascita di una nuova barca: era l’arte dei maestri d’ascia, maestranza che ora l’artista Florian Lettl desidera omaggiare.

Il nome dei Lettl è legato indissolubilmente alla storia di Manfredonia. Wolfgan Lettl, pittore tedesco che nel paesaggio manfredoniano trovò ispirazione per numerose opere, ha trasmesso a suo figlio Florian l’amore per questa terra. Ne è un chiaro esempio il dono alla città di “Incontro al vertice”, la scultura surrealista che impreziosisce la Rotonda su Viale Miramare e che Florian Lettl ha forgiato ispirandosi a un’opera paterna.

Sono tanti i ricordi d’infanzia che legano Lettl figlio a questa nuova terrazza sul mare: qui, insieme a suo padre, osservava curioso le barche ancora in corso d’opera, camminava tra gli scheletri immaginandosi di essere già in mare aperto. Oggi vorrebbe far rivivere quelle sensazioni alle nuove generazioni, proponendo la riproduzione dello scheletro di una nave, così che la cultura del passato possa non svanire mai e narrare vecchie storie a chi, troppo giovane, non ha mai visto dal vivo il lavoro compiuto dai maestri d’ascia: «La piazza dei maestri d’ascia al momento è un deserto. Lasciato dai costruttori navali. Alle quattro di pomeriggio si muore di caldo, non si trova ombra. Revisionato da un architetto che non è riuscito a far rivivere il vuoto. Un luogo senza cultura. Immagino che questo posto diventi un centro spirituale per Manfredonia, con eventi culturali di qualità. Potrei presentare una mostra di quadri lì la prossima estate, e sarebbe un posto perfetto per concerti. Sullo sfondo, lo scheletro di una nave…»

A cura di Carmen Palma,

Manfredonia 12 agosto 2019