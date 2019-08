Foggia, furto in appartamento in via Homs: bottino da 12mila euro

Di:

Il rientro a casa dalle vacanze ha portato una amara sorpresa per una famiglia foggiana. Anzi, amarissima. Tornati nella loro abitazione, in via Homs, infatti, i proprietari hanno trovato l’appartamento messo a soqquadro dai ladri. Il furto è stato scoperto lo scorso sabato sera. “Hanno portato via tutto. Gioielli e monili in oro per un valore di 10mila euro e circa 2mila euro in contanti. Tra i gioielli, asportati anche alcuni ricordi, e questo fa molto male”.

Fonte: FoggiaToday